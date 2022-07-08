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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.07.2022

10:34 08.07.2022 |

Фінанси

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIAПримітка
07.06.202223.0000

08.06.202223.0000
09.06.202223.0000
10.06.202223.0000
13.06.202223.0000
14.06.202223.0000
15.06.202223.0000
16.06.202223.0000
17.06.202223.0000
20.06.202222.9021
21.06.202222.9034

22.06.202223.0000

23.06.202223.0000

24.06.202223.0000

27.06.202223.0000
28.06.202223.0000
29.06.202223.0000
30.06.202223.0000
01.07.202223.0000
04.07.202223.0000
05.07.202223.0000
06.07.202223.0000
07.07.202223.0000

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
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  0,0000
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EUR
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  0,0015
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,3386  0,24 0,69 36,1049  0,45 1,26
EUR 35,9118  0,20 0,56 36,9768  0,33 0,89

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

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