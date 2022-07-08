Защитная ставка подтолкнула японскую иену после новостей о покушении на Абэ

Иена выросла до 135,33 за доллар после новостей о том, что Абэ был доставлен в больницу после того, как потерял сознание во время выступления в западном городе Нара после звуков, похожих на выстрелы, согласно сообщениям общественного вещателя NHK.

Kyodo News сообщает, что бывший премьер-министр, автор реформ Абэномики, был без сознания и, похоже, у него остановилось сердце.

Евро застрял на 20-летнем минимуме, зализывая раны в конце худшей недели за два месяца, поскольку инвесторы готовились к рецессии в Европе, в то время как рынки ждали данных о занятости в США, чтобы определить следующее направление для доллара.

На этой неделе евро упал более чем на 2% из-за опасений, что в Европе нависла угроза нехватки газа, что повлияет на экономический рост. Он достиг двухлетнего минимума в 1,0144 доллара в одночасье и едва держится выше паритета, в последний раз купив 1,0161 доллар.

Падение евро привело к тому, что на этой неделе индекс доллара США поднялся до двухдесятилетнего максимума 107,270, и в последний раз индекс был чуть ниже этого уровня и вырос на 0,04% в Азии до 107,02.

«Европа подвержена большим рискам, связанным с энергетической зависимостью, сокращением стоимости жизни для потребителей и риском фрагментации. Это означает снижение курса евро к доллару», - говорят аналитики Citi.

Австралийский доллар вырос на 0,3% в пятницу до 0,6850 доллара, снизившись с двухлетнего минимума в 0,6762 доллара, благодаря программе стимулирования инфраструктуры, объявленной в Китае, которая, как надеются трейдеры, повысит спрос на сырье.

Похоже, что Стерлинг относительно успешно пережил неделю британского политического хаоса. За неделю он снизился на 0,3%, но за ночь немного подскочил, когда премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку, что положило конец неопределенности в отношении его будущего.

В последний раз фунт стоил 1,2053 доллара, и это была лучшая неделя за более чем два года на ослабленном евро.

Новозеландский доллар вырос на 0,3% до 0,6192 доллара и, похоже, будет стабильной неделей. Растущее беспокойство по поводу перспектив мировой экономики стабилизировало падение японской иены, так как инвесторы ищут безопасности.

В то время как рост цен на энергоносители надеется подорвать уверенность и рост в Европе, инвесторы также обеспокоены состоянием экономики США, хотя самые последние данные оказались лучше ожиданий.

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США являются следующим показателем, который должен быть опубликован в 12:30 по Гринвичу, при этом экономисты прогнозируют, что в июне было добавлено около 268 000 рабочих мест.

Более сильный показатель может ослабить некоторые опасения по поводу рецессии, но, вероятно, усилит ставки на повышение ставок и может поднять доллар.

«Более сильный рост числа рабочих мест подкрепит ожидания еще более агрессивной политики ФРС», - сказала стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг в Сиднее.

Стратег Deutsche Bank Алан Раскин также сказал, что простого оправдания ожиданий будет достаточно, чтобы способствовать разговорам об «исключительности США» перед лицом глобального энергетического шока».

Это может удержать хороший спрос на доллар, "при паритете евро/доллар, наиболее очевидной целью на несколько дней/неделю", сказал он.

Доллар также держится высоко на развивающихся рынках, обогнав на этой неделе несколько азиатских валют до многолетних минимумов, а индийскую рупию до рекордного минимума.