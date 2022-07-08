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Золото упало в пятницу утром в Азии, хотя опасения роста, похоже, ослабли
07:16 08.07.2022 |
Фьючерсы на золото снизились на 0,01% до 1739,60 доллара к 23:07 по восточному времени (3:07 по Гринвичу). Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, в пятницу утром снизился.
Цены на золото потеряли около 3,7% на этой неделе. Вероятно, это будет их четвертое недельное падение подряд и худшее с середины мая.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в пятницу снизилась, что оказало поддержку низкодоходным драгоценным металлам.
Первоначальные заявки на пособие по безработице в США выросли на прошлой неделе до 235 000, что свидетельствует о том, что спрос на рабочую силу снижается, поскольку Федеральная резервная система США проводит ужесточение денежно-кредитной политики.
Управляющие Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг поддержали необходимость проведения ограничительной политики для снижения быстрорастущих цен, но предположили, что США все еще могут предотвратить рецессию.
Повышая рыночные настроения, президент США Джо Байден обсудит возможные тарифы США на китайские товары на встрече с советниками позже в тот же день.
В других драгоценных металлах серебро подешевело на 0,46%. Платина подешевела на 0,27%, а палладий подешевел на 0,36%.
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