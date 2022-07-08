Азиатские акции растут 8 июля на фоне опасений рецессии

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу утром после ралли в США, вызванного надеждами на то, что политики смогут справиться с инфляцией, не вызывая рецессии.

Японский Nikkei 225 прибавил 1,37% к 20:45 по восточному времени (1:45 по Гринвичу).

Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,24%.

В Австралии ASX 200 вырос на 0,74%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,86%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,31%, а Shenzhen Component - на 0,12%.

Управляющие Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард поддержали необходимость проведения ограничительной политики для снижения быстрорастущих цен, но предположили, что США все еще могут предотвратить рецессию.

Китай может оказать стимулирующую помощь в размере 1,5 трлн юаней (220 млрд долларов США) для ускорения роста, что добавит рыночным ожиданиям восстановления экономики.

Повышая рыночные настроения, президент США Джо Байден должен обсудить возможные тарифы США на китайские товары на встрече с советниками позже в тот же день.

Рынок оценивает возможность мягкой посадки.

«Сейчас я называю этот период одержимостью рецессией», - сказал Bloomberg главный инвестиционный стратег BMO Capital Markets Corp. Брайан Белски.

«Институциональные инвесторы не готовы к любому движению вверх. Вот почему вы видите эти резкие движения в такой день, как сегодня, и, конечно же, за последние несколько дней с точки зрения короткого сжатия. Мы остаемся позитивными и думаем, что люди слишком негативны».

Теперь инвесторы ждут отчета о занятости в США, который должен быть опубликован позже в этот же день, чтобы получить дополнительные сведения о политике ФРС.

В другом месте Борис Джонсон объявил о своем намерении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, ослабив политический хаос в Великобритании.