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АНАЛІТИКА

Международные резервы Украины сократились на $2,4 млрд за июнь. НБУ продавал валюту

20:36 07.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Международные резервы Украины по предварительным данным составили $22,7 млрд по состоянию на 1 июля 2022 года, что на 9% ($2,4 млрд) ниже показателя мая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Падение резервов вызвано активной продажей НБУ валюты на межбанковском валютном рынке. Поступление международной финансовой помощи позволило частично компенсировать валютные интервенции, говорится в сообщении.

В целом в июне динамику международных резервов определяли такие факторы:

Сделки НБУ на межбанковском валютном рынке. Национальный банк продал на валютном рынке $3,9 млрд и выкупил в резервы - $31 млн. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня отрицательное и составляет $3,95 млрд.

Значительные объемы продаж валюты из резервов вызваны низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом. Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами.

Дополнительным фактором роста спроса на валютном рынке стала монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту.

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ составили $2,7 млрд. В частности, $967,4 млн поступили от Всемирного банка, $779 млн от правительства Канады, $479,4 млн от Агентства по международному сотрудничеству Японии, а $354,2 млн от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $833,6 млн. Из этой суммы $672,1 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, $70,1 млн на обслуживание внешних государственных займов, а остальная сумма - на расчеты с другими кредиторами.

Также НБУ уплатил Международному валютному фонду $166,2 млн.

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на $152,2 млн.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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