Население в июне продало валюты на $207 млн больше, чем купило, наличный рынок вырос вчетверо – НБУ

Объемы продажи населением Украины валюты в июне превысили объемы ее покупки на $207,3 млн, что чуть ниже майского показателя $262,2 млн и апрельского $237,8 млн, сообщил Национальный банк Украины.

Согласно данным на его сайте, "чистая" продажа по-прежнему формируется за счет безналичной валюты в условиях введенного Нацбанком с начала войны практически полного запрета на ее покупку населением: в июне объемы продажи валюты сократились до $206,6 млн с $244,1 млн в мае и $252,6 млн в апреле, тогда как объемы покупки составили $11,9 млн по сравнению с $10,2 млн и $8,6 млн в мае-апреле соответственно.

В то же время на наличном рынке объемы операций в июне подскочили в 4 раза благодаря снятию НБУ потолка на цену продажи валюты. Если в марте-апреле банки реализовали населению соответственно $72 млн и $62,7 млн, в мае – $216,9 млн, то уже в июне – $865 млн

Объемы покупки валюты у населения на официальном рынке в июне увеличились еще больше – до $852,4 млн со $188,6 млн – в мае, $68,8 млн – в апреле и $71,3 млн – в марте.

В соответствии с этими данными НБУ, оборот на официальном наличном валютном рынке в июне уже превысил 40% довоенного уровня, тогда как в первые месяцы войны после полного запрета он составлял меньше 5%.

Объемы продажи безналичной валюты сократились по сравнению с довоенными в среднем в 2-2,5 раза, тогда как объемы покупки обрушились почти на два порядка.

В то же время в целом клиенты банков в июне стали существенно больше покупать безналичной валюты, чем продавать: "чистая" покупка составила $1,678 млрд по сравнению с $1,184 млрд в мае и $421,2 млн в апреле.

В целом с начала этого года население продало валюты на $497,7 млн больше, чем купило, тогда как клиенты банков наоборот купили ее на $5,7 млрд больше, чем продали.

Интервенции НБУ в июне выросли почти до $4 млрд с $3,4 млрд в мае, $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

В результате международные резервы Украины за июнь упали на 9% – до $22,76 млрд, а с начала года – на 26,5%, или на $8,18 млрд.