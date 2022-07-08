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В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
20:03 07.07.2022 |
За июнь майнеры первой криптовалюты получили совокупный доход в размере $668 млн. Показатель снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из отчета ForkLog.
Хешрейт биткоина за месяц практически не изменился - сглаженный семидневной скользящей средней (7 MA) показатель вырос всего на 1%, до отметки 214,65 EH/s.
Сложность майнинга сократилась на тот же 1% - до 29,57 Т.
На фоне снижения цены хешпрайс (стоимость добытой майнерами криптовалюты в день в расчете на терахеш мощности) упал до $0,09, что соответствует показателям октября 2020 года.
По расчетам исследователей Arcane Research, ASIC-майнер последнего поколения Antminer S19 приносит около $13 000 в расчете на один добытый BTC (при стоимости электроэнергии $40 за МВт∙ч). Устаревшие Antminer S9 уже работают в убыток.
В такой ситуации многие майнеры вынуждены продавать криптовалюту для покрытия издержек, оказывая давление на рынок.
Общий доход Ethereum-майнеров в июне снизился на 52% - за месяц добыто ETH на $694 млн. Это меньше, чем в январе 2021 года ($798 млн).
Средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты за месяц снизилась на 53,7% - до отметки $4,27, сопоставимой со значениями июля 2021 года. Во второй половине июня средняя комиссия за биткоин-транзакцию не поднималась выше отметки $2.
На фоне слабых экономических показателей и частичной капитуляции акции майнинговых компаний за месяц потеряли в цене до 50%, как у Ebang. Котировки бумаг Hut 8 и Marathon упали на 48%.
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