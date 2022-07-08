Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%

20:03 07.07.2022 |

Фінанси

 

За июнь майнеры первой криптовалюты получили совокупный доход в размере $668 млн. Показатель снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из отчета ForkLog.

В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%

 

Хешрейт биткоина за месяц практически не изменился - сглаженный семидневной скользящей средней (7 MA) показатель вырос всего на 1%, до отметки 214,65 EH/s.

В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%

 

Сложность майнинга сократилась на тот же 1% - до 29,57 Т.

На фоне снижения цены хешпрайс (стоимость добытой майнерами криптовалюты в день в расчете на терахеш мощности) упал до $0,09, что соответствует показателям октября 2020 года.

По расчетам исследователей Arcane Research, ASIC-майнер последнего поколения Antminer S19 приносит около $13 000 в расчете на один добытый BTC (при стоимости электроэнергии $40 за МВт∙ч). Устаревшие Antminer S9 уже работают в убыток.

В такой ситуации многие майнеры вынуждены продавать криптовалюту для покрытия издержек, оказывая давление на рынок.

Общий доход Ethereum-майнеров в июне снизился на 52% - за месяц добыто ETH на $694 млн. Это меньше, чем в январе 2021 года ($798 млн).

В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%

 

Средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты за месяц снизилась на 53,7% - до отметки $4,27, сопоставимой со значениями июля 2021 года. Во второй половине июня средняя комиссия за биткоин-транзакцию не поднималась выше отметки $2.

В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%

 

На фоне слабых экономических показателей и частичной капитуляции акции майнинговых компаний за месяц потеряли в цене до 50%, как у Ebang. Котировки бумаг Hut 8 и Marathon упали на 48%.


В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8107
  0,0015
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0979  0,24 0,70 35,6542  0,15 0,43
EUR 35,7109  0,10 0,27 36,6517  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес