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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.07.22
19:06 07.07.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 6 июля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|04.07
|48.0 (27.0)
|-
|05.07
|68.0 (27.0)
|-
|06.07
|48.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.07
|206607.0 (23.0)
|-
|05.07
|197631.0 (23.0)
|-
|06.07
|195737.0 (23.0)
|-
Данные НБУ
За матеріалами:
Интерфакс-Украина
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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