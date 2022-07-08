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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.07.22

19:06 07.07.2022 |

Фінанси

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 6 июля.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
04.07 48.0 (27.0) -
05.07 68.0 (27.0) -
06.07 48.0 (27.0) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
04.07 206607.0 (23.0) -
05.07 197631.0 (23.0) -
06.07 195737.0 (23.0) -

Данные НБУ
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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