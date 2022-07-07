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Стоимость золота 7 июля стабилизировалась выше 1740 долларов
08:36 07.07.2022 |
Цена на золото в четверг утром закрепилась выше 1740 долларов за тройскую унцию после двух дней падения из-за удорожания доллара, связанного с рисками рецессии и ожиданиями повышения ставок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,4 доллара, или на 0,48%, до 1744,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,84% - до 19,32 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в среду поднялся выше 107 пунктов, а курс евро к доллару упал ниже 1,02 доллара за евро - впервые с декабря 2002 года. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным при покупке металла в другой валюте. Из-за удорожания доллара золото подешевело за два дня на 4% и достигало в среду 1730,7 пункта - минимума с 29 сентября 2021 года.
Удорожание доллара вызвано усилением опасений по поводу возможной рецессии. В частности, из-за обеспокоенности по поводу перебоев поставок газа в Европе упал курс евро к доллару, что поддержало американскую валюту. Доллар также традиционно выступает как более надежный актив, поэтому риски рецессии поддерживают спрос на него.
Способствуют удорожанию американской валюты и ожидания новых повышений ставки Федеральной резервной системой США. Как говорится в опубликованном в среду протоколе ФРС, регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 или 75 базисных пункта по итогам июльского заседания. По данным CME Group, почти 94% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости золота.
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