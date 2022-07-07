Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стоимость золота 7 июля стабилизировалась выше 1740 долларов

08:36 07.07.2022 |

Фінанси

 

Цена на золото в четверг утром закрепилась выше 1740 долларов за тройскую унцию после двух дней падения из-за удорожания доллара, связанного с рисками рецессии и ожиданиями повышения ставок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,4 доллара, или на 0,48%, до 1744,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,84% - до 19,32 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в среду поднялся выше 107 пунктов, а курс евро к доллару упал ниже 1,02 доллара за евро - впервые с декабря 2002 года. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным при покупке металла в другой валюте. Из-за удорожания доллара золото подешевело за два дня на 4% и достигало в среду 1730,7 пункта - минимума с 29 сентября 2021 года.

Удорожание доллара вызвано усилением опасений по поводу возможной рецессии. В частности, из-за обеспокоенности по поводу перебоев поставок газа в Европе упал курс евро к доллару, что поддержало американскую валюту. Доллар также традиционно выступает как более надежный актив, поэтому риски рецессии поддерживают спрос на него.

Способствуют удорожанию американской валюты и ожидания новых повышений ставки Федеральной резервной системой США. Как говорится в опубликованном в среду протоколе ФРС, регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 или 75 базисных пункта по итогам июльского заседания. По данным CME Group, почти 94% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости золота.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8122
  0,3013
 1,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0979  0,24 0,70 35,6542  0,15 0,43
EUR 35,7109  0,10 0,27 36,6517  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес