Доллар продолжит восходящий тренд, мало что мешает ему - опрос Reuters

Доллар США будет оставаться сильным как минимум в течение следующих трех месяцев из-за агрессивных ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы и привлекательности безопасного убежища, вызванного опасениями глобальной рецессии, показал опрос валютных аналитиков, проведенный Reuters.

Недавняя распродажа рисковых активов и рынков облигаций также способствует широкому ралли доллара по отношению почти ко всем другим валютам до уровней, невиданных за два десятилетия. Аналитики говорят, что пока нет веских причин ожидать, что он остановится.

В прошлом году доллар уже вырос на внушительные 7%, а в этом году он вырос еще на 12%, постоянно превосходя ожидания почти всех прогнозистов относительно того, как долго продлится его победная полоса.

Большинство трех четвертей аналитиков, 37 из 48, в отдельном вопросе опроса Reuters FX от 1-6 июля ожидают, что эта тенденция сохранится еще как минимум три месяца.

Из них 19 сказали от трех до шести месяцев, 10 сказали от шести до 12 месяцев, четверо сказали не менее года и четверо сказали не менее двух лет. Только 11 респондентов ответили менее трех месяцев.

Тем не менее, несмотря на краткосрочное укрепление, медианный прогноз последнего опроса почти 70 аналитиков упорно придерживается давнего мнения о том, что доллар будет слабеть в ближайшие 12 месяцев, несмотря на то, что евро сейчас торгуется на самом низком уровне за два десятилетия.

«В конечном счете, люди, которые говорят, что доллар будет слабеть из-за того, что рынок не рассчитывает на такое количество повышений процентных ставок от ФРС, как раньше, забывают, что доллар также является безопасным убежищем», - сказала Джейн Фоули, глава отдела валютной стратегии в Рабобанк.

Фоули также задавался вопросом, какую валюту люди будут покупать, если продадут доллар, когда приближается потенциальная рецессия.

В то время как отсутствие альтернатив, вероятно, будет поддерживать хороший спрос на доллар по отношению почти ко всем валютам, силу доллара наиболее остро ощутят те, чья процентная ставка практически отсутствует.

Действительно, евро, японская иена и британский фунт, центральные банки которых либо не повысили ставки, либо не поспевают за агрессивным ужесточением политики ФРС, в этом году ослабли на двузначные проценты.

Согласно медиане, к середине 2023 года евро снизится более чем на 10% за год и, по прогнозам, вырастет почти на 8,0% до примерно 1,10 доллара США.

Тем не менее, этот 12-месячный прогноз был самым низким срединным 12-месячным прогнозом евро за пять лет, и девять аналитиков ожидают, что к середине 2023 года он достигнет паритета или превысит его.

Японская иена, наихудшая среди основных валют, упала почти на 15% за год и, вероятно, останется ниже 130 за доллар в течение следующих шести месяцев из-за разрыва между процентными доходностями Японии и США и денежно-кредитной политикой.

Ожидается, что фунт стерлингов, упавший почти на 12% по отношению к доллару с начала этого года, восстановит примерно половину своих утраченных позиций в 2022 году в течение следующего года, поскольку Банк Англии, похоже, продолжит повышать процентные ставки.

Но в ближайшей перспективе множество проблем, вероятно, окажут давление на валюту.

«Сейчас мне кажется, что весь мир ненавидит фунт стерлингов, и я понимаю, почему. Банк Англии находится в сложной ситуации, Brexit имеет сложные проблемы, и мы сталкиваемся с большим стагфляционным давлением здесь, в Великобритании», - сказал Фоули из Rabobank.

«Я не думаю, что инвесторы вернутся к фунту стерлингов в значительной степени, пока они не увидят больше оптимизма в отношении роста».

Валюты развивающихся рынков также будут бороться с потерями по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы ищут безопасные активы, номинированные в долларах.

В то время как жестко контролируемый Китаем юань, индийская рупия и малайзийский ринггит, как прогнозировалось, будут торговаться там, где они сейчас находятся в течение следующих трех-шести месяцев, ожидалось, что российский рубль и турецкая лира упадут.