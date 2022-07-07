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Азиатские акции растут 7 июля, инвесторы взвешивают решимость ФРС обуздать инфляцию
08:02 07.07.2022 |
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в четверг утром, инвесторы оценили протокол июньского заседания Федеральной резервной системы США, который показал решимость центрального банка бороться с инфляцией.
Японский Nikkei 225 подскочил на 1,24% к 22:55 по восточному времени (2:55 по Гринвичу).
Южнокорейский KOSPI прибавил 1,73%.
В Австралии ASX 200 вырос на 0,35%.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,49%.
Китайский Shanghai Composite вырос на 0,35%, а Shenzhen Component - на 0,47%.
Протокол июньского заседания ФРС предполагает возможность «еще более ограничительной» денежно-кредитной политики для предотвращения продолжительной инфляции. Теперь инвесторы заложили в цену еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в июле от ФРС.
Инвесторы борются с угрозами, связанными с ростом цен и мрачными экономическими перспективами на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.
За последние пару недель «все классы активов давали нам единое сообщение о том, что впереди более медленный рост», - сказала Bloomberg старший инвестиционный стратег Edward Jones & Co. Мона Махаджан.
Данные, опубликованные в среду, показали, что количество вакансий в США немного сократилось в мае, но осталось почти рекордным, что указывает на устойчивый спрос на рабочую силу.
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе Народный банк Китая выведет наличные из финансовой системы, что говорит о том, что он движется к нормализации денежно-кредитной политики.
В другом месте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не уйдет в отставку с поста лидера консерваторов и премьер-министра, хотя некоторые министры уже ушли.
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