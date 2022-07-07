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Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

23:36 06.07.2022 |

Фінанси

 

Рекордное снижение цены биткоина в июне практически вывело из игры остатки «рыночных туристов», оставив «на фронте» только ходлеров. К таким выводам пришли аналитики Glassnode.

В контексте месячной динамики хуже ситуация была лишь в 2011 году.

Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 

Ончейн-активность остается на медвежьей территории. Число суточных активных адресов сократилось с более 1 млн в ноябре до текущих ~870 000. Это говорит о незначительном притоке новых пользователей и борьбе за удержание существующих.

Тот же индикатор применительно к отдельным участникам торгов показывает схожую тенденцию. Метрика (сглаженная семидневной скользящей средней) находится в нижней части канала ограниченной активности, типичной для медвежьих рынков (выделено красным).

Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 

Оттоки биткоинов с централизованных бирж опустошили резервы до уровней, которые в последний раз наблюдались в июле 2018 года. В июне ежемесячные темпы достигли 150 000 BTC (5-6% от суммарного показателя), что контрастирует с вдвое меньшим притоком ранее, который возник из-за коллапса Terra.

Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 

Снижение биржевых резервов дополняет индикатор «неликвидного предложения». В июне он вырос на рекордные с июля 2017 года 223 000 BTC. Месяцем ранее крах экосистемы Terra вызвал нервную реакцию среди ходлеров, которая в настоящий момент поутихла.

Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 

Агрессивное накопление монет наблюдается среди так называемых «креветок» (балансы менее 1 BTC) и китов (свыше 10 000 BTC). Ежемесячные темпы аккумулирования монет первыми достигли 60 460 BTC (0,32% от рыночного предложения), что выше предыдущего рекорда в 52 100 BTC в декабре 2017 года.

Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 

Киты накопленным итогом вывели с бирж 8,99 млн BTC. В июне темпы достигли 140 000 BTC - второй результат за последние пять лет. Динамика их действий может служить опережающим индикатором ценовой динамики.


Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 


Glassnode: на страже рынка криптовалют остались только ходлеры

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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