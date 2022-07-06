Глава НБУ требует снизить эмиссию. Альтернатива – рост заимствований и отдельных налогов

Глава Национального банка Кирилл Шевченко предупредил, что дальнейшая эмиссия денег для финансирования расходов бюджета угрожает Украине значительной инфляцией и девальвацией, и предложил перейти к другим методам поддержки экономики. Об этом говорится в его статье на Экономической правде.

Глава НБУ предупреждает: если оставить все, как есть, и продолжать полагаться на эмиссию, государство скатится в инфляционно-девальвационную спираль, подобную началу 1990-х (тогда инфляция измерялась тысячами процентов) или 2014-2015 годов.

"Второй вариант - волевой, но действенный. С одной стороны, есть потребность в уменьшении расходов путем проведения секвестра бюджета, сокращении некритических расходов, что частично правительство уже делает. С другой стороны - нужно увеличивать доходы", - заявил Шевченко.

Для этого он предлагает подумать о повышении некритических налогов - на потребление, импорт, активы и ренту, а также активизировать внутренние заимствования путем увеличения процентных ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня.

Третьим важным источником наполнения бюджета, по мнению Шевченко, должна стать международная финансовая помощь, до сих пор остающаяся несравнимой с объемами потерь, которые во время войны ежедневно несет Украина.

"Конечно, второй вариант в краткосрочной перспективе будет более болезненным для населения и бизнеса. Но, по крайней мере, он откровенен и честен. Он позволит снизить давление на гривню, избежать разгона инфляции и исчерпания международных резервов", - заявил Шевченко.