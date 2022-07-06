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АНАЛІТИКА

Украина хочет присоединиться к Единой зоне платежей в евро

10:52 06.07.2022 |

Фінанси

 

Национальный банк начал переговоры о присоединении Украины к SEPA - Единой зоне платежей в евро. Такую возможность во вторник, 5 июля, обсудили руководитель НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Алексей Шабан с гендиректором Европейского платежного совета Этьеном Гуссом.

НБУ объяснил, что присоединение к SEPA позволит упростить процедуру и снизить стоимость платежей в евро.

"Новый статус Украины - кандидат на членство в ЕС - открывает возможности более тесной интеграции украинского и европейского финансовых рынков, которые можно реализовать в полноценное членство", - заявил Шевченко.

Переговоры касались перспектив сотрудничества с Европейским платежным советом для разработки алгоритма присоединения Украины к SEPA, согласования технологической модели и последующей оценки соответствия Украины определенным критериям.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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