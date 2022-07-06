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АНАЛІТИКА

Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды

10:41 06.07.2022 |

Фінанси

 

Приток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за 25 июня-1 июля составил $64 млн. Согласно CoinShares, его обеспечили поступления в фонды, которые позволяют открывать шорты по биткоину ($51 млн).

Инвесторы продолжают выстраивать медвежьи стратегии благодаря запуску ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Разработавшая инструмент управляющая компания за неделю привлекла $43,3 млн.

Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды

 

Несмотря на сохраняющуюся популярность «шортовых» инструментов, традиционные биткоин-фонды смогли нарастить AUM на $6 млн. Вторую неделю подряд зафиксирован приток в продукты на базе Ethereum ($4,9 млн).

Сохраняется интерес инвесторов к инструментам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $4,4 млн, с начала года - на $213,5 млн. В целом по фондам на базе альткоинов наблюдалась нейтрально-позитивная динамика.

 

Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.


Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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