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Золото торгуется ниже 1770 долларов за унцию после волатильного вторника
08:12 06.07.2022 |
Стоимость золота в среду утром находится ниже 1770 долларов за тройскую унцию после падения во вторник из-за резкой волатильности на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара, или на 0,05%, до 1764,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,39% - до 19,047 доллара за унцию.
Во вторник рынки захватила сильная волатильность, которая оказала сильную поддержку доллару, в результате чего золото, нефть и медь, чувствительные к курсу американской валюты, упали в цене.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) во вторник поднялся выше 106 пунктов, а курс евро к доллару - упал ниже 1,03 доллара за евро, что произошло впервые с декабря 2002 года. Укрепление доллара снижает спрос на сырье, делая его менее доступным при покупке в другой валюте. В результате золото во вторник подешевело почти на 2,6%, а его цена опустилась до 1763 долларов - минимума с октября 2021 года.
Основная динамика связана с падением евро из-за усиления опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Днем ранее норвежская энергетическая компания Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений. В то же время с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. Такие факторы усилили обеспокоенность вокруг перспектив европейской экономики, поддержав цены на газ и оказав давление на евро к доллару.
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