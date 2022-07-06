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Доллар укрепляется 6 июля, поскольку опасения рецессии ударили по евро, фунт под огнем
08:07 06.07.2022 |
Доллар вырос в среду, удерживаясь на 20-летнем пике по отношению к евро и на многомесячном максимуме по отношению к другим основным валютам, поскольку более высокие цены на газ и политическая неопределенность усилили опасения по поводу рецессии и заставили инвесторов вкладываться в валюту-убежище.
Евро стоил 1,0262 доллара, что лишь немного выше его ночного минимума в 1,0236 доллара, самого слабого с конца 2002 года.
Фунт стерлингов также немного снизился до 1,1965 доллара сразу после 18-месячного внутридневного минимума, достигнутого накануне, а австралийский доллар находился под давлением на уровне 0,6816 доллара.
«Здесь и прямо сейчас нет инвестиционного обоснования для открытия длинных позиций по евро. Никто не покупает евро, кроме как в качестве сделки», - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований в мельбурнской брокерской компании Pepperstone. Он указал на 100-процентный рост европейских цен на газ за последние 16 дней, что, по его словам, привело к жестокому жонглированию со стороны Европейского центрального банка.
«У вас есть высокая инфляция, до которой им нужно поднять ставки, но у вас сейчас торговый дефицит в Германии и падающий рост. Это даже не вопрос рецессии, это вопрос того, насколько глубокой становится эта рецессия и насколько продолжительной она будет». ," он сказал.
Трейдеры сообщили Reuters о крупном ордере на доллар в начале лондонских торгов, который вызвал цепную реакцию и ускорил падение евро, пробившего минимум 2017 года.
Падение евро в сочетании с падением товарных валют из-за снижения цен на нефть привело к тому, что индекс доллара остался на уровне 106,46, чуть ниже своего собственного 20-летнего пика, достигнутого накануне.
Падение евро по отношению к фунту, однако, было гораздо более сдержанным, упав всего на 0,2% во вторник, так как стерлинг пострадал от новых политических потрясений. Премьер-министр Борис Джонсон колебался на грани после отставки двух высокопоставленных министров кабинета министров Великобритании - министра финансов Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида - из-за его руководства. торгов, при этом доллар упал на 0,2% до 135,5 иены.
«Пока что иена является предпочтительной валютой, поскольку она поглощает обязательные потоки убежища», - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.
«Тем не менее импульс остается низким по сравнению с движениями за ночь, что говорит о том, что трейдеры ошибаются из-за осторожности, не рискуя впадать в режим паники - в надежде, что ужасные данные из Европы не приведут к заражению», - добавил он.
Биткойну удалось переждать суматоху, все еще колеблясь около уровня в 20 000 долларов, от которого он не смог значительно прорваться ни в одном направлении за последний месяц.
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