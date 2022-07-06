Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Доллар укрепляется 6 июля, поскольку опасения рецессии ударили по евро, фунт под огнем

08:07 06.07.2022 |

Фінанси

 

Доллар вырос в среду, удерживаясь на 20-летнем пике по отношению к евро и на многомесячном максимуме по отношению к другим основным валютам, поскольку более высокие цены на газ и политическая неопределенность усилили опасения по поводу рецессии и заставили инвесторов вкладываться в валюту-убежище.

Евро стоил 1,0262 доллара, что лишь немного выше его ночного минимума в 1,0236 доллара, самого слабого с конца 2002 года.

Фунт стерлингов также немного снизился до 1,1965 доллара сразу после 18-месячного внутридневного минимума, достигнутого накануне, а австралийский доллар находился под давлением на уровне 0,6816 доллара.

«Здесь и прямо сейчас нет инвестиционного обоснования для открытия длинных позиций по евро. Никто не покупает евро, кроме как в качестве сделки», - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований в мельбурнской брокерской компании Pepperstone. Он указал на 100-процентный рост европейских цен на газ за последние 16 дней, что, по его словам, привело к жестокому жонглированию со стороны Европейского центрального банка.

«У вас есть высокая инфляция, до которой им нужно поднять ставки, но у вас сейчас торговый дефицит в Германии и падающий рост. Это даже не вопрос рецессии, это вопрос того, насколько глубокой становится эта рецессия и насколько продолжительной она будет». ," он сказал.

Трейдеры сообщили Reuters о крупном ордере на доллар в начале лондонских торгов, который вызвал цепную реакцию и ускорил падение евро, пробившего минимум 2017 года.

Падение евро в сочетании с падением товарных валют из-за снижения цен на нефть привело к тому, что индекс доллара остался на уровне 106,46, чуть ниже своего собственного 20-летнего пика, достигнутого накануне.

Падение евро по отношению к фунту, однако, было гораздо более сдержанным, упав всего на 0,2% во вторник, так как стерлинг пострадал от новых политических потрясений. Премьер-министр Борис Джонсон колебался на грани после отставки двух высокопоставленных министров кабинета министров Великобритании - министра финансов Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида - из-за его руководства. торгов, при этом доллар упал на 0,2% до 135,5 иены.

«Пока что иена является предпочтительной валютой, поскольку она поглощает обязательные потоки убежища», - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

«Тем не менее импульс остается низким по сравнению с движениями за ночь, что говорит о том, что трейдеры ошибаются из-за осторожности, не рискуя впадать в режим паники - в надежде, что ужасные данные из Европы не приведут к заражению», - добавил он.

Биткойну удалось переждать суматоху, все еще колеблясь около уровня в 20 000 долларов, от которого он не смог значительно прорваться ни в одном направлении за последний месяц.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес