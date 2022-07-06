Азиатские фондовые индексы упали так как опасения инвесторов усилились по поводу того, что континент ведет мир к рецессии

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,6%. Японский Nikkei упал на 0,88%, что стало первым падением за неделю.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,42%, в то время как китайские голубые фишки упали на 0,7% из-за опасений по поводу новых случаев заболевания COVID-19 в Шанхае, что может привести к новым ограничениям.

«Барабанный бой о риске рецессии становится все громче и громче», - сказал Джейсон Тех, главный инвестиционный директор Vertium Asset Management в Сиднее.

«Сейчас защита - это название игры. Это лучшая стратегия на данный момент, потому что во время рецессии многое может рухнуть».

Неуверенность в поставках газа в Европу привела к стремительному росту цен. Ориентировочные цены на газ в Нидерландах удвоились с середины июня и выросли на 7% за ночь до четырехмесячного максимума.

Мощность базовой нагрузки на год вперед в Германии достигла рекордно высокого уровня. Инвесторы нервничают по поводу непрерывности поставок после того, как газопровод «Северный поток», по которому российский газ поступает в Германию, был закрыт на десять дней на техническое обслуживание с 11 июля. [EL/DE]

В Токио акции компаний по торговле сырьевыми товарами Mitsui & Co и Mitsubishi Corp упали более чем на 5% после того, как бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил сократить поставки нефти и газа в Японию.

Стерлинг также был скован двухлетним минимумом, и ему не помог последний политический кризис, поразивший правительство премьер-министра Бориса Джонсона, когда отставка его министров финансов и здравоохранения поставила под сомнение его долголетие на посту лидера. Достигнув 1,1899 доллара за ночь, валюта в Азии стабилизировалась на уровне 1,1964 доллара.

Смена лидера или спекуляции по этому поводу могут оказать поддержку, но на это сильно влияют экономические перспективы, которые новый лидер вряд ли изменит. «Великобритания рискует стать самой медленно растущей крупной развитой экономикой в ​​следующем году, с самым высоким уровнем инфляции и самым большим дефицитом счета текущих операций», - сказал стратег Societe Generale Кит Джакс. «Это большая коллекция, и она представляет явную угрозу для фунта».

В других местах доллар также держался высоко, удерживая чувствительные к риску валюты антиподов вблизи двухлетних минимумов и опуская спотовые цены на золото до самого низкого уровня в этом году. В последний раз австралийский доллар колебался на уровне 0,6810 доллара, упав за ночь на 1,0% до двухлетнего минимума в 0,6762 доллара.

Спотовое золото в последний раз оставалось стабильным на уровне 1771 доллар за унцию после его ночного падения. Золото-убежище упало примерно на 3% в этом году, меньше, чем резкие потери акций и облигаций.

Теперь инвесторы ожидают выхода данных по заработной плате в США в пятницу, чтобы узнать, может ли экономика впасть в рецессию.

«Сильные данные о заработной плате могут ненадолго умерить опасения по поводу рецессии, хотя они также, вероятно, повысят двухлетнюю доходность и, вероятно, не будут рассматриваться сообществом инвесторов как однозначно положительные», - написали Роберт Карнелл и Ирис Панг из ING в заметке. утро.

Доходность эталонных казначейских облигаций США в среду не изменилась, а доходность 10-летних облигаций составила 2,8218%.