S&P 500, Nasdaq 5 июля закрылись в плюсе, так как инвесторы следят за состоянием экономики

S&P 500 закрылся во вторник немного выше, так как инвесторы продолжали следить за траекторией роста экономики США, а технологически насыщенный Nasdaq закрылся в плюсе, а Dow упал.

В этом году американские акции находились под неумолимым давлением со стороны продавцов, при этом эталонный индекс S&P 500 зафиксировал самое резкое процентное падение в первом полугодии с 1970 года, поскольку Федеральная резервная система отходит от политики легких денег, повышая стоимость заимствований.

Инвесторы ждут протокола заседания ФРС в июне в среду, поскольку они готовятся к еще одному повышению ставки на 75 базисных пунктов в конце месяца.

Трейдеры также следят за экономическими данными, в том числе за июньским отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе, который ожидается в пятницу, и за комментариями компаний на предмет признаков пиковой инфляции и замедления экономического роста, а еще один сезон отчетности не за горами.

Данные показали, что новые заказы на товары, произведенные в США, увеличились в мае больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что спрос на продукцию остается высоким, даже несмотря на то, что ФРС стремится охладить экономику.

Кроме того, рост бизнеса в еврозоне в июне еще больше замедлился, а цены на природный газ в Европе снова выросли, что вновь вызвало опасения по поводу рецессии в блоке.

«Риски прямой рецессии не равны нулю, и на данный момент растет вероятность того, что рецессия может начаться позже - в этом году или, возможно, даже в начале 2023 года», - сказал Билл Норти, старший инвестиционный директор US Bank Wealth Management в Миннеаполисе. «И рынок труда США продолжает выглядеть вполне здоровым».

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 129,44 пункта, или 0,42%, до 30 967,82 пункта, S&P 500 прибавил 6,06 пункта, или 0,16%, до 3 831,39 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 194,39 пункта, или 1,75%, до 11 322,24 пункта.

Доходность казначейских облигаций США упала во вторник, и ключевая часть кривой доходности перевернулась впервые за три недели, поскольку экономический рост связан с ослаблением аппетита к риску и увеличением спроса на долговые обязательства США-убежища.

Восемь из 11 основных секторов S&P закрылись с падением, при этом услуги связи лидировали в росте, а энергетика показала наибольшее процентное падение, отметив пятимесячный минимум, поскольку опасения рецессии омрачили перспективы спроса на нефть.

Объем на биржах США составил 12,39 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,03 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

Число падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 1,33 к 1; на Nasdaq соотношение 1,37 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 51 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 13 новых максимумов и 308 новых минимумов.