Фінансові новини
- |
- 06.07.22
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P 500, Nasdaq 5 июля закрылись в плюсе, так как инвесторы следят за состоянием экономики
07:50 06.07.2022 |
S&P 500 закрылся во вторник немного выше, так как инвесторы продолжали следить за траекторией роста экономики США, а технологически насыщенный Nasdaq закрылся в плюсе, а Dow упал.
В этом году американские акции находились под неумолимым давлением со стороны продавцов, при этом эталонный индекс S&P 500 зафиксировал самое резкое процентное падение в первом полугодии с 1970 года, поскольку Федеральная резервная система отходит от политики легких денег, повышая стоимость заимствований.
Инвесторы ждут протокола заседания ФРС в июне в среду, поскольку они готовятся к еще одному повышению ставки на 75 базисных пунктов в конце месяца.
Трейдеры также следят за экономическими данными, в том числе за июньским отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе, который ожидается в пятницу, и за комментариями компаний на предмет признаков пиковой инфляции и замедления экономического роста, а еще один сезон отчетности не за горами.
Данные показали, что новые заказы на товары, произведенные в США, увеличились в мае больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что спрос на продукцию остается высоким, даже несмотря на то, что ФРС стремится охладить экономику.
Кроме того, рост бизнеса в еврозоне в июне еще больше замедлился, а цены на природный газ в Европе снова выросли, что вновь вызвало опасения по поводу рецессии в блоке.
«Риски прямой рецессии не равны нулю, и на данный момент растет вероятность того, что рецессия может начаться позже - в этом году или, возможно, даже в начале 2023 года», - сказал Билл Норти, старший инвестиционный директор US Bank Wealth Management в Миннеаполисе. «И рынок труда США продолжает выглядеть вполне здоровым».
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 129,44 пункта, или 0,42%, до 30 967,82 пункта, S&P 500 прибавил 6,06 пункта, или 0,16%, до 3 831,39 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 194,39 пункта, или 1,75%, до 11 322,24 пункта.
Доходность казначейских облигаций США упала во вторник, и ключевая часть кривой доходности перевернулась впервые за три недели, поскольку экономический рост связан с ослаблением аппетита к риску и увеличением спроса на долговые обязательства США-убежища.
Восемь из 11 основных секторов S&P закрылись с падением, при этом услуги связи лидировали в росте, а энергетика показала наибольшее процентное падение, отметив пятимесячный минимум, поскольку опасения рецессии омрачили перспективы спроса на нефть.
Объем на биржах США составил 12,39 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,03 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.
Число падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 1,33 к 1; на Nasdaq соотношение 1,37 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 51 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 13 новых максимумов и 308 новых минимумов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок
|Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
|Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов
|Украина хочет присоединиться к Единой зоне платежей в евро
|Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.07.22
|Остаток средств на корсчетах банков 06.07.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.07.2022
|ПриватБанк с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок
Бізнес
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
|Samsung запустила Gaming Hub — сборник облачных игровых сервисов для смарт-телевизоров
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600