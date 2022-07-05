Спрос на военные облигации Минфина упал до минимума с начала полномасштабной войны

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|98*
|99*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000226187
|Доразмещение UA4000225940
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|05.07.2022
|05.07.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.07.2022
|06.07.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|Срок обращения (дней)
|114
|189
|Дата погашения
|28.10.2022
|11.01.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 278 156 000
|614 417 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|84 266 000
|14 417 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|84 266 000
|2 691 603 000
|Количество поданных заявок. шт
|25
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|18
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|23.50
|22.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|Поступление в бюджет
|81 837 453.88
|13 707 251.09
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|100*
|101*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000226195
|Неразмещенное (первичное)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|05.07.2022
|05.07.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.07.2022
|06.07.2022
|Дата оплаты процентов
|28.12.2022
|Дата оплаты процентов
|28.06.2023
|Дата оплаты процентов
|27.12.2023
|Дата оплаты процентов
|26.06.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|11.00
|0.00
|Срок обращения (дней)
|364
|721
|Дата погашения
|05.07.2023
|26.06.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|41 215 000
|5 220 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|36 015 000
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|36 015 000
|0
|Количество поданных заявок. шт
|23
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|20
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.00
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|15.00
|Установленная доходность. %
|11.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|11.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|32 454 917.25
|0.00
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины