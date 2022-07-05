Спрос на военные облигации Минфина упал до минимума с начала полномасштабной войны

Министерство финансов на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшихся 5 июля, смогло разместить номинированные в гривне облигации всего на 128 млн грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, таким образом поступления от размещения военных облигаций упали до минимума с начала полномасштабного российского вторжения.

В частности, от продажи ОВГЗ в гривне со сроком обращения три месяца под 9,5% годовых поступило 81,84 млн. грн.

Еще 13,71 млн грн Минфин привлек от размещения шестимесячных облигаций под 10% годовых и 32,45 млн грн - от продажи годовых ОВГЗ под 11%.

В то же время Минфин не смог разместить двухлетние ОВГЗ под 15% годовых, поскольку потенциальные покупатели готовы были приобрести их только по более высоким ставкам.