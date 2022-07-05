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Спрос на военные облигации Минфина упал до минимума с начала полномасштабной войны

17:58 05.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Министерство финансов на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшихся 5 июля, смогло разместить номинированные в гривне облигации всего на 128 млн грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, таким образом поступления от размещения военных облигаций упали до минимума с начала полномасштабного российского вторжения.

В частности, от продажи ОВГЗ в гривне со сроком обращения три месяца под 9,5% годовых поступило 81,84 млн. грн.

Еще 13,71 млн грн Минфин привлек от размещения шестимесячных облигаций под 10% годовых и 32,45 млн грн - от продажи годовых ОВГЗ под 11%.

В то же время Минфин не смог разместить двухлетние ОВГЗ под 15% годовых, поскольку потенциальные покупатели готовы были приобрести их только по более высоким ставкам.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 98* 99*
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000226187 Доразмещение UA4000225940
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,   
Дата размещения 05.07.2022 05.07.2022
Дата оплаты за приобретенные облигации 06.07.2022 06.07.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию - -
Номинальный уровень доходности. % 9.50 10.00
Срок обращения (дней) 114 189
Дата погашения 28.10.2022 11.01.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2 278 156 000 614 417 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 84 266 000 14 417 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 84 266 000 2 691 603 000
Количество поданных заявок. шт 25 15
Количество удовлетворенных заявок. шт 18 12
Максимальный уровень доходности облигаций. % 23.50 22.00
Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 10.00
Установленная доходность. % 9.50 10.00
Средневзвешенная доходность. % 9.50 10.00
Поступление в бюджет 81 837 453.88 13 707 251.09

* - военные облигации

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 100* 101*
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000226195 Неразмещенное (первичное)
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,   
Дата размещения 05.07.2022 05.07.2022
Дата оплаты за приобретенные облигации 06.07.2022 06.07.2022
Дата оплаты процентов   28.12.2022
Дата оплаты процентов   28.06.2023
Дата оплаты процентов   27.12.2023
Дата оплаты процентов   26.06.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию - -
Номинальный уровень доходности. % 11.00 0.00
Срок обращения (дней) 364 721
Дата погашения 05.07.2023 26.06.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 41 215 000 5 220 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 36 015 000 0
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 36 015 000 0
Количество поданных заявок. шт 23 4
Количество удовлетворенных заявок. шт 20 0
Максимальный уровень доходности облигаций. % 20.00 18.00
Минимальный уровень доходности облигаций. % 11.00 15.00
Установленная доходность. % 11.00 0.00
Средневзвешенная доходность. % 11.00 0.00
Поступление в бюджет 32 454 917.25 0.00

* - военные облигации

Данные: Минфин Украины
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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