Фінансові новини
- |
- 05.07.22
- |
- 11:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото дорожает на фоне инфляционных рисков
08:31 05.07.2022 |
Цена на золото во вторник утром поднимается, удерживаясь выше 1810 долларов за тройскую унцию на фоне инфляционных опасений на рынках, рост доходности американских госбондов сдерживает динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,55 доллара, или на 0,59%, до 1812,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,99% - до 20,058 доллара за унцию.
Среди поддерживающих стоимость золота факторов остаются опасения рынков по поводу высокой инфляции, поскольку золото традиционно считается инфляционным хеджем для инвесторов. Ранее была опубликована статистика по годовой инфляции в Южной Корее, показатель в июне достиг наивысшего уровня с 1998 года - 6%.
Вместе с этим на рынках сохраняются опасения по поводу рецессии из-за тенденции мировых центробанков повышать ставку, а золото традиционно также выступает и как актив-убежище. ЦБ Австралии во вторник в третий раз подряд повысил ключевую ставку - до 1,35% с 0,85%.
Удерживает стоимость золота при этом рост доходности американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 2,952% с уровня предыдущего закрытия в 2,904%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка
ТОП-НОВИНИ
|Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря
|Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.07.22
|Остаток средств на корсчетах банков 05.07.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.07.2022
|Золото дорожает на фоне инфляционных рисков
|Австралийский доллар растет перед RBA; иена находится под давлением роста доходности в США
|Акции Азии растут 5 июля. Опасения инфляции сдерживают рост
Бізнес
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК