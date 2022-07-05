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Австралийский доллар растет перед RBA; иена находится под давлением роста доходности в США
08:03 05.07.2022 |
Австралийский доллар вырос во вторник в преддверии ожидаемого повышения учетной ставки Резервного банка на полпункта, в то время как иена снизилась по отношению к доллару США на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
Австралийскому и новозеландскому доллару также оказали поддержку признаки того, что Соединенные Штаты могут вскоре снизить тарифы для ключевого торгового партнера Китая.
Валюта Австралии поднялась на 0,29% до 0,6888 доллара, а новозеландский киви вырос на 0,21% до 0,6222 доллара.
В то же время доллар США вырос на 0,35% до 136,165 иены, получив поддержку от сильного восстановления доходности 10-летних казначейских облигаций, которая подскочила до 2,9780% в Токио во вторник с самого низкого уровня с мая на уровне 2,7910% в пятницу.
В понедельник торги казначейскими облигациями не проводились, поскольку рынки США были закрыты в связи с праздником Четвертого июля, что также привело к вялым торгам на валютном рынке.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что Резервный банк Австралии во вторник продемонстрирует еще одно повышение процентных ставок на полпроцента, поскольку он пытается укротить инфляцию на двухдесятилетних максимумах.
По словам аналитиков, австралийский доллар также был поддержан сообщением Wall Street Journal о том, что Белый дом объявит об ослаблении некоторых китайских тарифов позже на этой неделе в попытке смягчить рост инфляции.
Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, включая иену, почти не изменился на уровне 105,13 после закрытия понедельника практически без изменений.
В пятницу он поднялся до 105,64, угрожая пику двух десятилетий в 105,79, достигнутому в середине июня.
Евро, который имеет наибольший вес в индексе, вырос на 0,13% до 1,0435 доллара после закрытия понедельника почти без изменений. За последние два месяца он уперся в минимум $1,035, уровня, невиданного с начала 2017 года.
Евро получил поддержку в одночасье из-за скачка доходности в регионах после того, как глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что очень адаптивная позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) будет «быстро отменена», и для достижения целевого уровня инфляции может потребоваться ограничительная политика.
ЕЦБ готовится поднять процентные ставки впервые за десятилетие позже в этом месяце.
Тем не менее, перспективы политики могут не поддерживать евро в долгосрочной перспективе, пишет в записке для клиентов экономист по рынкам National Australia Bank (OTC:NABZY) Тапас Стрикленд.
«Европа по-прежнему застряла посередине между российско-украинским кризисом и ослаблением мировой экономики», - сказал он.
«Учитывая тяжелое положение Европы, трудно увидеть устойчивое ралли евро, которое могло бы сохранить силу доллара на более длительный срок».
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