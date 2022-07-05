Акции Азии растут 5 июля. Опасения инфляции сдерживают рост

Азиатские акции выросли во вторник утром, так как положительные экономические данные и намеки на ослабление китайско-американской напряженности дали некоторую передышку недавним распродажам, хотя постоянные опасения по поводу глобальной рецессии и заоблачной инфляции удерживали большинство покупателей.

Индикатор MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,3%, сведя на нет часть утреннего роста.

В этом году индекс упал на 16%, так как опасения, что центральные банки по всему миру подтолкнут экономику к рецессии, чтобы сломить раскаленную инфляцию, заставили инвесторов бежать в укрытие.

Кратковременную передышку нервным рынкам дало сообщение о том, что президент США Джо Байден склоняется к решению о снижении тарифов на товары из Китая, а также новость о том, что вице-премьер Китая Лю Хэ разговаривал с министром финансов США Джанет Йеллен, сказал Редмонд Вонг, рыночный стратег. на Saxo Markets в Гонконге.

По его словам, опрос, показывающий, что активность в сфере услуг в Китае достигла самых высоких темпов почти за год, также улучшила настроение.

Ночью Wall Street Journal сообщил, что Байден рассматривает возможность снижения некоторых тарифов на китайский импорт, чтобы замедлить инфляцию.

Китайские акции, однако, были волатильны и потеряли свои ранние достижения, при этом голубые фишки упали на 0,6%.

Были также положительные данные из Японии, где активность в секторе услуг страны росла самыми быстрыми темпами за последние восемь лет в июне, поскольку ослабление ограничений на коронавирус повысило настроения среди таких компаний, как туристическая, что помогло Nikkei подняться на 0,8%.

Ссылаясь на глобальный рост и динамику инфляции, Вонг из Saxo Markets сказал: «Участники рынка все еще оценивают влияние перетягивания каната между инфляцией, которая находится на постоянно повышенном уровне, и признаками, указывающими на потенциально приближающуюся рецессию в США».

Эти опасения были в центре внимания в Южной Корее, где июньская инфляция ускорилась до самого быстрого темпа со времен азиатского финансового кризиса, что усилило ожидания того, что центральный банк может впервые на следующей неделе повысить рейк на 50 базисных пунктов, чтобы снизить цены.

Центральный банк Австралии встретится позже в тот же день, и аналитики ожидают еще одного повышения ставки на 50 базисных пунктов, чтобы сдержать галопирующую инфляцию.

Рынки США были закрыты в одночасье в связи с праздником Четвертого июля, фьючерсы на акции США выросли на азиатских торгах, а фьючерсы на электронные мини-акции S&P500 выросли на 0,4%.

На валютных рынках индекс доллара оставался стабильным на уровне 105,7, что все еще в целом поддерживалось его репутацией надежного убежища.

Доходность казначейских облигаций США вернулась после выходных выше, при этом доходность эталонных 10-летних облигаций составила 2,9686%, но не смогла подняться выше символического уровня в 3%.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до 113,92 доллара за баррель после роста на 2,4% в понедельник, поскольку ожидается, что забастовка в Норвегии приведет к перебоям в добыче нефти и газа, что усилит опасения по поводу нехватки предложения.

Спотовое золото торговалось без изменений на уровне $1809,2 за унцию, компенсируя потери понедельника.