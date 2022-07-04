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Домбровскис: EUR1 млрд первого транша нового макрофина для Украины поступит до летних каникул
17:10 04.07.2022 |
Первый транш новой программы макро-финансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд поступит уже до начала летних каникул, сообщил исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.
Соответствующее объявление он сделал, выступая на международной Конференции высокого уровня по восстановлению Украины в Лугано в понедельник.
"Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макро-финансовой помощи в размере EUR9 млрд. Первая часть поступит до летних каникул. Это EUR1 млрд после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами (имеется в виду Совет)", - сказал Домбровскис.
По его словам, к этой программе также будет "добавлена другая двусторонняя и многосторонняя поддержка со стороны международных партнеров". В качестве примера исполнительный вице-президент привел предоставление Германией гранта в размере EUR1 млрд грантов Украине и выделение США $1,3 млрд пакета поддержки.
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