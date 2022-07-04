Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 134,9 млрд грн - Минфин

16:28 04.07.2022 |

Фінанси

 

Государственный бюджет Украины за первое полугодие 2022 года исполнен с дефицитом 405,2 млрд грн, в том числе общего фонда - 406,1 млрд грн при запланированном дефиците на этот период 642,6 млрд грн, такие предварительные результаты сообщило Министерство финансов в понедельник.

Ведомство уточнило, что в июне дефицит общего фонда госбюджета вырос до 134,9 млрд грн со 113,4 млрд грн в мае, 89,7 млрд грн в апреле и 80,6 млрд грн в марте, тогда как в феврале и январе фиксировались профициты - соответственно 1,1 млрд грн и 12 млрд грн.

Согласно сообщению Минфина, в июне общий фонд госбюджета получил 97,3 млрд грн, при этом кассовые расходы госбюджета в июне 2022 года составили 248,7 млрд грн, в том числе по общему фонду - 232,4 млрд грн или 83,3% от росписи июня.

Согласно релизу, в июне выросли поступления от налога на доходы физлиц и военного сбора - 12,6 млрд грн по сравнению с майскими 11,1 млрд грн, импортный НДС - 11,9 млрд грн (8,8 млрд грн в мае).

Июньские поступления НДС с произведенных в Украине товаров составили 11,7 млрд грн (21,2 млрд всего, возмещено 9,5 млрд грн), тогда как в мае НДС с произведенных в Украине товаров принес 18,3 млрд грн.

Помимо этого, в июне дивиденды госкомпаний составили 5,1 млрд грн, акцизный налог - 8,6 млрд грн (7,9 млрд грн в мае), налог на прибыль предприятий - 3,1 млрд грн (19,6 млрд грн), рента за пользование недрами - 2,8 млрд грн (11,7 млрд грн).

Как отметило министерство, за счет ЕСВ в июне поступило 37,9 млрд грн, тогда как в мае эта сумма составила 33,5 млрд грн.

Внешнее финансирование дефицита госбюджета в июне выросло до 60,5 млрд грн с 27,9 млрд грн (без учета грантов, которые идут в доходы госбюджета), тогда как внутреннее - 124,2 млрд грн, в том числе от Нацбанка - 105 млрд грн.

При этом платежи по погашению госдолга за первое полугодие 2022 года составили 214 млрд грн или 99,5% плана, в том числе 44,7 млрд. грн в июне. Платежи по обслуживанию - 86,6 млрд грн (99,4%), в июне - 11, 6 млрд грн, отметил Минфин.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5816
  0,0556
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0447  0,07 0,21 35,6712  0,06 0,16
EUR 36,3961  0,13 0,36 37,3012  0,18 0,48

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес