Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 134,9 млрд грн - Минфин

Государственный бюджет Украины за первое полугодие 2022 года исполнен с дефицитом 405,2 млрд грн, в том числе общего фонда - 406,1 млрд грн при запланированном дефиците на этот период 642,6 млрд грн, такие предварительные результаты сообщило Министерство финансов в понедельник.

Ведомство уточнило, что в июне дефицит общего фонда госбюджета вырос до 134,9 млрд грн со 113,4 млрд грн в мае, 89,7 млрд грн в апреле и 80,6 млрд грн в марте, тогда как в феврале и январе фиксировались профициты - соответственно 1,1 млрд грн и 12 млрд грн.

Согласно сообщению Минфина, в июне общий фонд госбюджета получил 97,3 млрд грн, при этом кассовые расходы госбюджета в июне 2022 года составили 248,7 млрд грн, в том числе по общему фонду - 232,4 млрд грн или 83,3% от росписи июня.

Согласно релизу, в июне выросли поступления от налога на доходы физлиц и военного сбора - 12,6 млрд грн по сравнению с майскими 11,1 млрд грн, импортный НДС - 11,9 млрд грн (8,8 млрд грн в мае).

Июньские поступления НДС с произведенных в Украине товаров составили 11,7 млрд грн (21,2 млрд всего, возмещено 9,5 млрд грн), тогда как в мае НДС с произведенных в Украине товаров принес 18,3 млрд грн.

Помимо этого, в июне дивиденды госкомпаний составили 5,1 млрд грн, акцизный налог - 8,6 млрд грн (7,9 млрд грн в мае), налог на прибыль предприятий - 3,1 млрд грн (19,6 млрд грн), рента за пользование недрами - 2,8 млрд грн (11,7 млрд грн).

Как отметило министерство, за счет ЕСВ в июне поступило 37,9 млрд грн, тогда как в мае эта сумма составила 33,5 млрд грн.

Внешнее финансирование дефицита госбюджета в июне выросло до 60,5 млрд грн с 27,9 млрд грн (без учета грантов, которые идут в доходы госбюджета), тогда как внутреннее - 124,2 млрд грн, в том числе от Нацбанка - 105 млрд грн.

При этом платежи по погашению госдолга за первое полугодие 2022 года составили 214 млрд грн или 99,5% плана, в том числе 44,7 млрд. грн в июне. Платежи по обслуживанию - 86,6 млрд грн (99,4%), в июне - 11, 6 млрд грн, отметил Минфин.