Объем частных денежных переводов в мае увеличился на 3.0% и составил 1.2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Объемы заработной платы, получаемой украинцами из-за границы, сократились на 17.9%, объемы других частных переводов, поступивших через официальные каналы, увеличились на 7.4%.

В целом официальными каналами отправлено на 5.0% переводов меньше, чем в мае прошлого года, в то время как поток через неформальные каналы увеличилось на 12.9% по сравнению с маем прошлого года.

Всего за пять месяцев текущего года объемы денежных переводов уменьшились на 7.9%, в том числе чистая оплата труда - на 7.5%, частные трансферты - на 8.8%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета сделок с капиталом) в мае составило 133 млн долларов (в мае 2021 года - 378 млн долларов).

В целом за январь - май 2022 чистое кредитование внешнего мира составило 3.6 млрд долларов, за соответствующий период прошлого года чистое заимствование - 45 млн долларов.