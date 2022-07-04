Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.07.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|30.06
|403.0 (27.0)
|-
|01.07
|78.0 (27.0)
|2266.0 (27.0; 357)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.06
|189245.0 (23.0)
|-
|01.07
|191267.0 (23.0)
|-
Данные НБУ