Остаток средств на корсчетах банков 04.07.22

Украинские еврооблигации дешевеют уже шесть недель подряд, с тех пор как длятся очень тяжелые бои с превосходящими российскими силами на Донбассе, лишь в пятницу в рамках коррекции их котировки подросли в среднем на 1,7%, однако в целом за неделю они упали на 8,1%.