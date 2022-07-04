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Стоимость золота 4 июля выросла выше 1810 долларов за тройскую унцию
10:10 04.07.2022 |
Стоимость золота в понедельник утром поднимается чуть выше 1810 долларов за тройскую унцию на фоне снижения доходности американских госбондов, рынки ожидают на неделе публикацию протокола ФРС и важную статистику по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,4 доллара, или на 0,69%, до 1813,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,73% - до 1981 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускалась четыре торговые сессии подряд - до 2,889% с достигнутых перед падением 3,202%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Внимание рынков на текущей неделе обращено к протоколу июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду. Инвесторы надеются найти в документе сигналы о дальнейшей политике по ставке, а именно, может ли быть изменен темп повышения ключевой ставки на фоне опасений по поводу рецессии.
Золото чувствительно к сигналам ФРС по монетарной политике, так как это отражается на курсе доллара, который в свою очередь влияет на стоимость драгоценного металла. Повышение ставки как правило поддерживает доллар, а более дорогая американская валюта делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
В пятницу также выйдет статистика по безработице в США в июне. Эксперты полагают, что показатель сохранился на майском уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 270 тысяч.
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