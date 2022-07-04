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Нацбанк повысил учетную ставку до 25% без консультаций с правительством - Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Национальный банк Украины при принятии решения о повышении учетной ставки до 25% не воспользовался возможностью обсудить этот вопрос и его долгосрочные влияния.
Об этом Шмигаль сказал в интервью LB.ua.
"К сожалению, при принятии решения о 25% (учетная ставка - ред.) Национальный банк не воспользовался возможностью созвать Совет финансовой стабильности, обсудить этот вопрос и его долгосрочные влияния на экономику нашего государства. Мы, как правительство, с удовольствием приняли бы участие в Таком заседании Совета финансовой стабильности.Эта опция у Национального банка была, есть, остается, и, конечно, я призываю Нацбанк при принятии таких судьбоносных решений созвать Совет финстабильности и привлекать правительство для более скоординированной совместной работы", - отметил он.
В то же время Шмигаль считает, что у правительства нет напряженных отношений с Национальным банком.
"Еще раз повторяю: Нацбанк - независимый регулятор, но я всегда призывал к совместной, скоординированной работе и буду к этому призывать. Для этого есть все инструменты, поэтому никаких сигналов - ни надводных, ни подводных - мы никому не передавали. Мы только призываем во время войны скоординировано и взвешенно подходить к решениям, влияющим на экономику", - добавил руководитель правительства.
Учетная ставка НБУ - монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка самая низкая среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.
Как сообщалось, 2 июня Правление Национального банка повысило учетную ставку с 10% сразу до 25% годовых.
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