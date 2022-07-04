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АНАЛІТИКА

Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем еще на 8,5%

08:44 04.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Украинские еврооблигации дешевеют уже шесть недель подряд, с тех пор как длятся очень тяжелые бои с превосходящими российскими силами на Донбассе, лишь в пятницу в рамках коррекции их котировки подросли в среднем на 1,7%, однако в целом за неделю они упали на 8,1%.

По информации Bloomberg, среди долларовых еврооблигаций больше всего упали в цене самые "короткие" бумаги с погашением в сентябре этого года – на 13,5%, до 54,4% номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним подскочила до 537,1% годовых против 336,6% годовых неделей ранее.

Этих облигаций не коснулась даже коррекция в конце недели: в пятницу они подешевели на 6,2%.

Цена бумаг с погашением в 2023 году упала на 7,9% – до 33,3% от номинала, а ставка в результате поднялась со 124,3% до 139,1% годовых.

Все остальные еврооблигации Украины котируются в диапазоне от 25,7% до 27% от номинала, что в среднем на 2,3 процентного пункта (п.п.) ниже, чем неделю назад.

В результате ставка по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года увеличилась до 91,7%, 2025 года – до 66%, 2026 – до 52,4% и 2027 – до 45,5% годовых.

Доходность более "длинных" облигаций с погашением в 2029 году выросла до 37,8%, в 2032-33 годах – до 33,0-32,1% годовых.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 57,4%, в 2030 году – 30,8% годовых, что соответственно на 4,7 п.п. и 1,9 п.п. выше показателей на конец позапрошлой недели.

Цена ВВП-варрантов, которая еще в начале июня была около максимума с начала войны – 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной), эту неделю завершила на уровне 27,5%. Благодаря отскоку в пятницу на 7,2% в целом за неделю онри подешевели всего на 0,4%.

В целом за шесть последних недель украинские еврооблигации упали в цене на треть, тогда как ВВП-варранты – почти на 29%.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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