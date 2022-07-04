Доллар удерживает высокие позиции, поскольку рост опасений влияет на рынки

Доллар удерживал чувствительные к торговле валюты вблизи многолетних минимумов в понедельник, а евро находился под давлением, поскольку инвесторы искали безопасности из-за опасений по поводу замедления глобального роста.

Данные в пятницу показали, что инфляция в еврозоне подскочила до очередного рекорда, что добавило аргументов в пользу того, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в этом месяце.

В то время как единая валюта оставалась стабильной на уровне 1,0435 доллара в понедельник, она едва превышает пятилетний минимум мая в 1,0349 доллара и подчеркивает предпочтение рынка к доллару, поскольку перспективы омрачены мрачностью.

Австралийский и новозеландский доллары достигли двухлетнего минимума в пятницу и были недалеко от этих уровней в начале азиатской сессии: австралийский доллар упал на 0,3% до 0,6796 доллара после падения до 0,6764 доллара в пятницу. Киви упал на 0,1% до 0,6197 доллара.

Торговля, вероятно, будет облегчена в преддверии праздника Дня независимости в Соединенных Штатах.

Потоки безопасности, как правило, поддерживают доллар, особенно за счет торговли и валют, ориентированных на экспорт, когда мировая экономика слаба. Это удерживало доллар на высоком уровне, даже несмотря на то, что опасения по поводу роста смягчили ожидания повышения процентной ставки в США.

Индекс доллара США составил 105,100, что немногим ниже максимума за последние два десятилетия в 105,790. Прогноз Федеральной резервной системы Атланты по ВВП сейчас снизился до -2,1% в годовом исчислении на второй квартал, подразумевая, что страна уже находится в технической рецессии.

«Австралийский доллар и другие товарные валюты и даже евро и фунт стерлингов, вероятно, будут снижаться еще больше на этой неделе, учитывая, что рынки в настоящее время очень сосредоточены на риске резкого замедления мировой экономики», - сказала Кэрол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia в Сиднее.

В пятницу фунт стерлингов достиг двухнедельного минимума в 1,1976 доллара и в последний раз купил 1,2095 доллара. [ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/]

На этой неделе Центральный банк Австралии заседает во вторник, и инвесторы также ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы в прошлом месяце в среду и данных по занятости в США в пятницу.

Рынки оценили повышение на 40 базисных пунктов (б.п.) в Австралии, поэтому австралийский доллар может не получить большого повышения, если это произойдет.

Протокол июньского заседания ФРС по политике в среду почти наверняка прозвучит ястребино, учитывая, что комитет решил повысить ставки на сверхразмерные 75 базисных пунктов.

Рынок рассчитывает примерно на 85% вероятность еще одного повышения на 75 базисных пунктов в этом месяце и на 3,25-3,5% к концу года - до сокращения в 2023 году.

По отношению к азиатским валютам в пятницу доллар продемонстрировал рост, который поднял его до самого сильного уровня за последние годы по тайскому бату, индонезийской рупии и сингапурскому доллару.

Китайский юань начал торговую сессию стабильно на уровне 6,7021 за доллар.