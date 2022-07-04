Азиатские акции меняются разнонаправленно, на опасениях по поводу замедления экономики

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром были разнонаправленными, и опасения по поводу замедления экономики и жесткой инфляции продолжали оказывать давление на рынок.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,45% к 22:52 EET.

Южнокорейский KOSPI упал на 0,37%.

В Австралии ASX 200 подскочил на 0,96%.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,89%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,20%, а Shenzhen Component вырос на 0,60%. В Китае число случаев COVID-19 продолжало расти в выходные дни, что усилило опасения по поводу пути восстановления экономики страны.

Сырая нефть стоила около 108 долларов за баррель. S&P 500 прибавил 1,06%, а Nasdaq 100 подскочил на 0,71. Рынки США закроются в День независимости.

Дэвид Дж. Костин, аналитик Goldman Sachs (NYSE:GS), отметил, что каждый энергетический слиток сектора S&P 500 показал отрицательную доходность в первой половине года на фоне крайней волатильности.

«Текущий медвежий рынок был полностью обусловлен оценкой, а не результатом снижения оценок прибыли», - добавил он.

«Однако мы ожидаем, что консенсус-прогнозы по марже прибыли упадут, что приведет к пересмотру EPS в сторону понижения независимо от того, впадет ли экономика в рецессию или нет».

В США и других странах признаки экономической слабости становятся все более очевидными.

Прогноз GDPNow Атлантической Федеральной резервной системы показывает, что второй квартал будет иметь отрицательные 2,1%, что означает, что страна уже находится в технической рецессии.

Несмотря на потенциальную рецессию, вызванную ужесточением денежно-кредитной политики, председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решение ФРС снизить инфляцию. Теперь рынок заложил в цену еще одно повышение ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце.

«Но рынок также перешел к цене в рамках все более агрессивного профиля снижения ставок ФРС в 2023 и 2024 годах, что соответствует растущей вероятности рецессии», - отмечают аналитики NAB.

«Около 60 базисных пунктов сокращений ФРС в настоящее время заложены в цену на 2023 год».