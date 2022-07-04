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Азиатские акции меняются разнонаправленно, на опасениях по поводу замедления экономики
07:48 04.07.2022 |
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром были разнонаправленными, и опасения по поводу замедления экономики и жесткой инфляции продолжали оказывать давление на рынок.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,45% к 22:52 EET.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,37%.
В Австралии ASX 200 подскочил на 0,96%.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,89%.
Китайский Shanghai Composite упал на 0,20%, а Shenzhen Component вырос на 0,60%. В Китае число случаев COVID-19 продолжало расти в выходные дни, что усилило опасения по поводу пути восстановления экономики страны.
Сырая нефть стоила около 108 долларов за баррель. S&P 500 прибавил 1,06%, а Nasdaq 100 подскочил на 0,71. Рынки США закроются в День независимости.
Дэвид Дж. Костин, аналитик Goldman Sachs (NYSE:GS), отметил, что каждый энергетический слиток сектора S&P 500 показал отрицательную доходность в первой половине года на фоне крайней волатильности.
«Текущий медвежий рынок был полностью обусловлен оценкой, а не результатом снижения оценок прибыли», - добавил он.
«Однако мы ожидаем, что консенсус-прогнозы по марже прибыли упадут, что приведет к пересмотру EPS в сторону понижения независимо от того, впадет ли экономика в рецессию или нет».
В США и других странах признаки экономической слабости становятся все более очевидными.
Прогноз GDPNow Атлантической Федеральной резервной системы показывает, что второй квартал будет иметь отрицательные 2,1%, что означает, что страна уже находится в технической рецессии.
Несмотря на потенциальную рецессию, вызванную ужесточением денежно-кредитной политики, председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решение ФРС снизить инфляцию. Теперь рынок заложил в цену еще одно повышение ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце.
«Но рынок также перешел к цене в рамках все более агрессивного профиля снижения ставок ФРС в 2023 и 2024 годах, что соответствует растущей вероятности рецессии», - отмечают аналитики NAB.
«Около 60 базисных пунктов сокращений ФРС в настоящее время заложены в цену на 2023 год».
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