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Индексы Уолл-стрит завершили первый день третьего квартала уверенным отскоком
07:43 04.07.2022 |
Все три основных фондовых индекса США отыграли ранние потери и вышли на положительную территорию после худшего первого полугодия фондового рынка за последние десятилетия.
Тем не менее, все три индекса показали потери за неделю.
«Мы приближаемся к праздничным выходным и устраиваем митинг помощи в конце дня», - сказал Джозеф Срока, главный инвестиционный директор NovaPoint в Атланте. «Но нам, вероятно, придется подождать, пока инвесторы вернутся после праздничных выходных, чтобы увидеть, будет ли это устойчивым в начале нового квартала».
Участники рынка теперь ожидают сезона отчетности за второй квартал, июньского отчета Министерства труда по занятости и заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое ожидается позднее в июле.
Сектор микрочипов резко упал после того, как Micron Technology Inc предупредила о спросе на охлаждение.
Акции Micron упали на 2,9%, в результате чего индекс Philadelphia SE Semiconductor упал на 3,8%.
Беспокойство по поводу снижения спроса на фоне сохранявшейся за последние десятилетия инфляции нашло отражение в индексе менеджеров по закупкам Института управления поставками (ISM), который показал замедление входных цен на новые заказы.
Отчет ISM, похоже, подтверждает мнение о том, что экономика остывает, а инфляция, по-видимому, прошла свой пик. Это повысило вероятность того, что у ФРС может быть пространство для маневра для голубиного разворота после второго подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов, ожидаемого в июле.
«ФРС нужно будет увидеть гораздо больше доказательств, чтобы изменить свое мнение о дальнейшем продолжении повышения процентных ставок», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке. «Все еще существует много неопределенности в отношении экономики и инфляции, несмотря на ранние признаки того, что инфляция, возможно, достигла своего пика».
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 321,83 пункта, или 1,05%, до 31 097,26 пункта, S&P 500 прибавил 39,95 пункта, или 1,06%, до 3825,33 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 99,11 пункта, или 0,90%, до 11 127,85 пункта.
Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию в плюсе, при этом коммунальные предприятия получили наибольший процентный прирост.
Сезон отчетности за второй квартал начнется через несколько недель, и 130 компаний из S&P 500 уже объявили об этом заранее. Согласно данным Refinitiv, из них 45 были положительными, а 77 отрицательными, что является более слабым соотношением отрицательных/положительных результатов, чем год назад.
Перспектива того, что размер прибыли пострадает из-за инфляции и снижения потребительского спроса, заставит участников рынка внимательно прислушиваться к прогнозам.
Теперь аналитики ожидают, что совокупный рост прибыли S&P 500 во втором квартале составит 5,6% по сравнению с 6,8%, прогнозируемыми в начале квартала, по данным Refinitiv.
Акции сети универмагов Kohl's Corp упали на 19,6% после ее решения прекратить переговоры о возможной продаже Franchise Group.
Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,77 к 1; на Nasdaq соотношение 1,57 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 48 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 12 новых максимумов и 219 новых минимумов.
Объем на биржах США составил 11,01 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,88 млрд за последние 20 торговых дней.
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