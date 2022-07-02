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АНАЛІТИКА

«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе немного выросла – до $986 млн

23:19 01.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 27 июня по 1 июля вырос до $985,55 млн с $933,02 млн неделей ранее.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошедшую неделю он приобрел $6 млн, что в диапазоне объемов последних семи недель (от $5,5 млн до $8,3 млн).

Таким образом чистая продажа валюты составила $979,55 млн – это третий по величине объем недельных интервенций с начала войны.

Как сообщалось, НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10% до 25%, чтобы повысить привлекательность гривни и снизить давление на международные резервы страны. А ранее, с 21 мая, Нацбанк отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. И помимо того понизил вдвое потолок обналички гривневых карт за рубежом – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

Эти меры позволили в первые две недели июня снизить объемы интервенций, однако на позапрошлой неделе они вновь выросли, второй раз с начала войны превысив $1 млрд.

В то же время благодаря принятым НБУ мерам курс доллара на "черном" рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 с существенным снижением спреда и практически сравнялся с курсом в банковских обменниках. На этой неделе он колебался в узких пределах 35,4-35,5 грн/$1 и 35,9-35,6 грн/$1.

Как сообщалось, интервенции НБУ в июне выросли почти до $4 млрд с $3,4 млрд в мае, $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

В то же время в июне правительство удалось существенно нарастить официальное внешнее финансирование, которое превысило $4 млрд. По словам министра финансов Сергея Марченко, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление второго транша гранта от США ориентировочно на $1,3 млрд и кредита ЕС на EUR1 млрд.

На такой рост рассчитывает также и Нацбанк страны, чьи международные резервы в мае сократились примерно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

Всего с начала года по 1 июля включительно Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 854,6 млрд и EUR110,97 млн, а продал $13 млрд 141,67 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 197,7 млн и EUR110,97 млн, а продажа $10 млрд 371,47 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: міжбанк
 

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