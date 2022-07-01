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НБУ в июне продал рекордный объем валюты из резервов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение июня 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 31,0 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума - 3 956,3 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
[thumb=left][/thumb]Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 977,0 млн долларов и продал 14 888,3 млн долларов. Отрицательное сальдо - 12 911,3 млн долларов.
Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. По этому курсу НБУ продает валюту на межбанке.
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