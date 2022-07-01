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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.06.22
11:01 01.07.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 июня.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|28.06
|20.0 (27.0)
|-
|29.06
|328.0 (27.0)
|-
|30.06
|403.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.06
|192326.0 (23.0)
|-
|29.06
|182425.0 (23.0)
|-
|30.06
|189245.0 (23.0)
|-
Данные НБУ
За матеріалами:
Интерфакс-Украина
Ключові теги: кредит, депозитные ставки
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