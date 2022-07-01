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АНАЛІТИКА

Стоимость золота 1 июля умеренно снизилась на дорогом долларе

08:33 01.07.2022 |

Фінанси

 

Цена на золото в пятницу утром, в первый день нового полугодия, несколько снижается за счёт укрепления доллара по отношению к другим основным мировым валютам, но всё ещё остаётся дороже 1,8 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 5,05 доллара, или на 0,28%, до 1802,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,84% - до 19,977 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал курс американской валюты, которая служит альтернативой золоту для инвестиций в "надёжные" активы. Так, индекс доллара растёт на 0,23%, до 104,9 пункта.

Более дорогой доллар также делает сырьевые товары менее выгодными для покупки.

Такой динамике американской валюты способствует ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом США.
Ключові теги: золото
 

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