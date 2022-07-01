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Фондовые биржи АТР преимущественно падают 1 июля на пессимизме из Японии и США
08:14 01.07.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу, с началом нового полугодия, в основном снижаются, пессимизму инвесторов способствуют снижение фондовых бирж США накануне и отчёт японского центробанка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,18%, до 3392,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,07%, до 2222,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,27%, до 6585,9 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 1,36%, до 2200,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,75%, до 25,919,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index закрыт по случаю выходного дня, по итогам последних торгов, проводившихся в четверг, он снизился на 0,62%, до 21,859,79 пункта.
В пятницу азиатские фондовые рынки следуют за динамикой Уолл-стрит, биржи США в четверг закрылись снижением: Dow Jones снизился на 0,82%, NASDAQ - на 1,33%, S&P 500 - на 0,88%. К отрицательной динамике американских бирж привели очередные опасения по поводу рецессии и инфляции.
Кроме того, негативно на котировки повлиял отчет центробанка Японии - "Tankan", благодаря чему японский фондовый индекс оказывается в лидерах падения.
Согласно этому отчету, квартальный основной индекс для крупных производителей составил 9, хотя в прошлом квартале он был равен 14.
"Результаты "Tankan" могут подстегнуть критику в адрес Банка Японии по поводу ультрамягкой монетарной политики, которая служит одним из факторов ослабления иены", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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