Американские биржи завершили торги 30 июня снижением

Все три основных фондовых индекса США завершили месяц и второй квартал на отрицательной территории, при этом S&P 500 зафиксировал самое резкое процентное падение в первом полугодии с 1970 года.

Nasdaq пережил самое большое процентное падение в январе-июне, в то время как Dow пережил самое большое процентное падение в первом полугодии с 1962 года.

Все три индекса показали второе квартальное снижение подряд. В последний раз это произошло в 2015 году для S&P и Dow и в 2016 году для Nasdaq.

Год начался с всплеска случаев COVID-19 из-за варианта Omicron. Затем последовало вторжение России в Украину, десятилетиями высокая инфляция и агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой, что усилило опасения по поводу возможной рецессии.

«Весь год это было перетягивание каната между инфляцией и замедлением роста, уравновешивая ужесточение финансовых условий для решения проблем с инфляцией, но пытаясь избежать открытой паники», - сказал Пол Ким, главный исполнительный директор Simplify ETF в Нью-Йорке. «Я думаю, что мы, скорее всего, уже находимся в рецессии, и сейчас единственный вопрос заключается в том, насколько жесткой она будет?»

«Я думаю, что очень маловероятно, что мы увидим мягкую посадку», - добавил Ким.

Экономические данные, опубликованные в четверг, мало развеяли эти опасения. Располагаемый доход снизился на несколько дюймов, потребительские расходы снизились, инфляция оставалась высокой, а заявки на пособие по безработице выросли на несколько дюймов.

«Мы начали наблюдать замедление потребительских расходов», - сказал Оливер Перше, старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. «И кажется, что инфляция сказывается на среднем потребителе, и это приводит к корпоративным доходам, что в конечном итоге и движет фондовым рынком».

На приведенном ниже графике показан годовой рост показателей базовой инфляции, каждый из которых предполагает, что, хотя пик, по-видимому, был достигнут в марте, все они продолжают расти значительно выше среднегодового целевого показателя ФРС в 2%:

По предварительным данным, индекс S&P 500 потерял 32,58 пункта, или 0,85%, до 3786,25 пункта, а Nasdaq Composite - 146,95 пункта, или 1,31%, до 11030,95 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 219,61 пункта, или 0,71%, до 30 809,70 пункта.

Из 11 основных секторов S&P 500 только один показывает рост с начала года, чему способствует рост цен на нефть из-за проблем с поставками из-за конфликта между Россией и Украиной. [ИЛИ ЖЕ]

Основные фондовые индексы показали ежемесячные потери, а S&P 500 зафиксировал самое большое процентное снижение в июне со времен финансового кризиса.

Сезон отчетности за второй квартал начнется через несколько недель, и 130 компаний из S&P 500 уже объявили об этом заранее. Согласно данным Refinitiv, из них 45 были положительными, а 77 - отрицательными, в результате чего соотношение отрицательное/положительное в 1,7 больше, чем в первом квартале, но меньше, чем год назад.

Беспокойство по поводу инфляции, снижающей потребительский спрос и угрожающей размеру прибыли, заставит участников рынка внимательно прислушиваться к прогнозам.

Акции Walgreens Boots Alliance Inc упали после того, как ее квартальная прибыль упала на 76% из-за расчетов с опиоидами во Флориде и снижения продаж в аптеках США из-за снижения спроса на вакцины от COVID-19.