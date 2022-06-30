Возобновление налогообложения импорта с 1 июля является недостаточным шагом для возобновления гибкого курсообразования - банкиры

Возобновление налогообложения импорта с 1 июля является недостаточным шагом для возобновления гибкого курсообразования, считают банкиры опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Возобновление налогообложения импорта является одним из шагов (недостаточным) для возобновления функционирования межбанковского валютного рынка с гибким курсообразованием. Перед этим должно быть обеспечено адекватное вознаграждение на гривневые сбережения - процентные ставки по гривневым инструментам, в т.ч. ОВГЗ, отражающие текущие инфляционные риски. Это сдерживало бы ажиотажный спрос на валюту", - сообщил аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук.

По его словам, для сбалансирования рынка при отмене перечня товаров критического импорта также необходимо сохранить определенный формат обеспечения валютой потребностей критических секторов экономики (оборонного и энергетического).

Кроме того, для удовлетворения спроса со стороны клиентов банков-беженцев НБУ может проводить регулярные интервенции по рыночному курсу в объемах, соответствующих этим операциям, указал эксперт.

Его мнение разделяет директор департамента казначейства "Юнекс Банк" Анна Золотько.

"Отмена налоговых льгот на импорт декларировалась Национальным банком как одно из важных условий отмены режима фиксированного курса. Однако это не означает, что это произойдет 1 июля", - указала она.

По мнению Золотько, отметка, на которой зафиксирован курс, устарела как минимум морально, а большинство участников рынка воспринимает установившийся на наличном рынке курс как ориентир для безналичного, хотя вопрос "справедливости" этого уровня в текущих условиях остается дискуссионным.

Она добавила, что среди других условий для возвращения к политике инфляционного таргетирования НБУ выделял возобновление экспорта, а так как существенных сдвигов в этом вопросе пока не наблюдается, есть сомнения, что режим фиксированного курса будет отменен уже в начале июля.

"Впрочем, такое решение становится все более вероятным, и исключить его я тоже не могу", - добавила Золотько.

