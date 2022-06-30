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Глава FTX предупредил о «скрытой неплатежеспособности» некоторых криптобирж
17:34 30.06.2022 |
Некоторые биткоин-биржи третьего эшелона близки к банкротству. Об этом в интервью Forbes заявил СЕО FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
Миллиардер сообщил, что осознает риски предоставления ликвидности BlockFi и Voyager Digital, которые столкнулись с проблемами в результате возможного коллапса хедж-фонда Three Arrows Capital.
«Мы готовы заключить отчасти плохую сделку, если это то, что нужно для стабилизации ситуации и защиты клиентов»,- пояснил он.
Согласно источникам издания, на сделке с Voyager связанная с Бэнкман-Фридом Alameda Research может потерять как минимум $70 млн. Текущая капитализация криптоброкера указывает на риски его банкротства.
Глава FTX далек от альтруизма и не готов «спасать» все проблемные компании.
«Некоторые из них зашли слишком далеко. Их нецелесообразно поддерживать в случае значительной дыры в балансе, сложностей с регулированием или из-за того, что осталось не так много бизнеса, который можно сохранить», - пояснил Бэнкман-Фрид.
Предприниматель обеспокоен продолжающимися проблемами в индустрии из-за устоявшейся практики выплаты щедрых процентов по депозитам, что работало во время бычьего рынка. Компании предоставляли под более высокие ставки кредиты или же использовали средства в DeFi-протоколах, но сейчас это перестало работать.
Высокие темпы масштабирования бизнеса также были свойственны майнерам, которые представляют интерес для главы FTX.
Спекуляции на тему краха Tether Бэнкман-Фрид назвал беспочвенными.
«Я не думаю, что есть какие-либо доказательства в их поддержку», - объяснил он.
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