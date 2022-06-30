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НКЦБФР разрешила клиринг сделок по принципу «поставка против платежа»

15:45 30.06.2022 |

Фінанси

 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила проведение клиринговых операций и внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг по сделкам с соблюдением принципа "поставка ценных бумаг против платежа".

Соответствующее решение №746 Комиссия приняла в четверг и опубликовала на своем сайте.

"Лицам, осуществляющим клиринговую деятельность, разрешить проведение клиринговых операций и обеспечение внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг, связанных со снятием ограничений (разблокировкой) ценных бумаг, прав на ценные бумаги, которые были установлены (заблокированы) для осуществления/обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенными на организованном рынке капитала и вне его с соблюдением принципа "поставка ценных бумаг против платежа", – говорится в документе.

Решение вступает в силу с его опубликования на официальном вебсайте регулятора, указала НКЦБФР. Комиссия напомнила, что проведение таких операций было временно приостановлено с началом войны.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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