Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.06.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|24.06
|-
|1941.0 (27.0; 357)
|27.06
|20.0 (27.0)
|-
|28.06
|20.0 (27.0)
|-
|29.06
|328.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|24.06
|206827.0 (23.0)
|-
|27.06
|195863.0 (23.0)
|-
|28.06
|192326.0 (23.0)
|-
|29.06
|182425.0 (23.0)
|-
Данные НБУ