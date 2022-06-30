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Золото упало 30 июня, так как центробанки агрессивно борются с инфляцией
08:24 30.06.2022 |
Золото упало в четверг утром в Азии, и оно будет падать третий месяц подряд, так как инвесторы оценили перспективы слитков, поскольку основные центральные банки применяют агрессивные меры для снижения быстрорастущих цен.
Фьючерсы на золото снизились на 0,04% до 1816,75 доллара к 00:56 по восточному времени (4:56 по Гринвичу). Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, упал в четверг утром. Доллар колебался вблизи недавних пиков за два десятилетия. Укрепляющийся доллар подорвал спрос на нерентабельные слитки.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что инфляция может быть долгосрочной, и важно снизить инфляцию, несмотря на экономические проблемы, во время ежегодного форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Португалии.
Между тем, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что чиновники должны действовать решительно, чтобы обуздать ценовое давление.
В перспективе предвзятость будет становиться все более медвежьей, поскольку повышение ставок продолжает происходить и снижает инфляционные ожидания, сказал Reuters валютный стратег DailyFX Илья Спивак, добавив, что $1780-$1790 является критическим уровнем поддержки.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе официальные данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая вырос до 50,2 в июне с 49,6 в мае, что является первым ростом с февраля, что указывает на расширение производственной деятельности в стране.
В других драгоценных металлах серебро подешевело на 0,38%. Платина подорожала на 0,78%, а палладий - на 2,19%.
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