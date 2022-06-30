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Евро находится под давлением 30 июня, так как опасения инфляции отправляют инвесторов в долларовую гавань
08:20 30.06.2022 |
Евро изо всех сил пытался восстановить поддержку в четверг, упав в одночасье по отношению к возродившемуся доллару США, который выиграл от спроса на убежище на фоне возобновившихся опасений по поводу повышения ставок и глобальной рецессии.
Евро был на уровне 1,044 доллара после потери 0,75% по отношению к доллару накануне и снижения на 2,7% за месяц.
Он также упал до нового минимума за 7,5 лет по отношению к швейцарскому франку на уровне 0,99663 франка, при этом альпийская валюта стала еще одним бенефициаром потоков убежища, а также все еще купается в последствиях неожиданного повышения ставки Швейцарским национальным банком в течение двух недель. назад.
Кристофер Вонг, старший валютный стратег Maybank, объяснил падение евро по отношению к доллару тем, что рынок отошел от более рискованных активов после того, как «центральные банки предупредили о продолжающейся инфляции и о том, что они будут уделять первоочередное внимание борьбе (с ней), что приведет к широкому восстановлению доллара в одночасье».
Неуклонный и агрессивный глобальный переход к ужесточению политики в последние месяцы усилил опасения по поводу рецессии и потряс финансовые рынки.
Выступая на ежегодной конференции Европейского центрального банка в Синтре, Португалия, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал, что важно снизить инфляцию, даже если это будет означать экономические проблемы, с аналогичными замечаниями президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Более низкие показатели инфляции в Германии также ненадолго повлияли на евро, сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии Национального банка Австралии, прежде чем «рынок понял, что здесь есть некоторые особые факторы, и это не стало настоящим сюрпризом».
«Больше всего беспокоит то, что происходит с поставками энергоносителей в еврозоне по мере приближения зимы... Мы весьма осторожны в отношении евро», - добавил Аттрилл.
Доллар также был на переднем крае по отношению к другим основным валютам: фунт стерлингов упал до 1,21225 доллара, с потерями на этой неделе, что привело к месячному снижению на 3,8%, в то время как австралийский доллар боролся на уровне 0,6873 доллара.
Доллар также достиг нового 24-летнего пика в 137 иен накануне, поскольку разрыв между ястребиным ФРС и голубиным Банком Японии продолжает сильно давить на иену, которая в последний раз торговалась на уровне 136,57 иены.
Банк Японии может удерживать процентные ставки на низком уровне, потому что инфляция в Японии по-прежнему низка по мировым стандартам, хотя даже небольшой рост цен создает проблемы для центрального банка.
Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести другим валютам, был на уровне 105,19, что является двухнедельным максимумом.
Биткойн снова упал ниже символического уровня в 20 000 долларов из-за постоянных рыночных потрясений, а также пострадал от того, что Фонд ценных бумаг и бирж США отклонил предложение Grayscale, одного из крупнейших в мире управляющих цифровыми активами, разместить биржевой фонд биткойнов.
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