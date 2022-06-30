Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Евро находится под давлением 30 июня, так как опасения инфляции отправляют инвесторов в долларовую гавань

08:20 30.06.2022 |

Фінанси

 

Евро изо всех сил пытался восстановить поддержку в четверг, упав в одночасье по отношению к возродившемуся доллару США, который выиграл от спроса на убежище на фоне возобновившихся опасений по поводу повышения ставок и глобальной рецессии.

Евро был на уровне 1,044 доллара после потери 0,75% по отношению к доллару накануне и снижения на 2,7% за месяц.

Он также упал до нового минимума за 7,5 лет по отношению к швейцарскому франку на уровне 0,99663 франка, при этом альпийская валюта стала еще одним бенефициаром потоков убежища, а также все еще купается в последствиях неожиданного повышения ставки Швейцарским национальным банком в течение двух недель. назад.

Кристофер Вонг, старший валютный стратег Maybank, объяснил падение евро по отношению к доллару тем, что рынок отошел от более рискованных активов после того, как «центральные банки предупредили о продолжающейся инфляции и о том, что они будут уделять первоочередное внимание борьбе (с ней), что приведет к широкому восстановлению доллара в одночасье».

Неуклонный и агрессивный глобальный переход к ужесточению политики в последние месяцы усилил опасения по поводу рецессии и потряс финансовые рынки.

Выступая на ежегодной конференции Европейского центрального банка в Синтре, Португалия, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал, что важно снизить инфляцию, даже если это будет означать экономические проблемы, с аналогичными замечаниями президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Более низкие показатели инфляции в Германии также ненадолго повлияли на евро, сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии Национального банка Австралии, прежде чем «рынок понял, что здесь есть некоторые особые факторы, и это не стало настоящим сюрпризом».

«Больше всего беспокоит то, что происходит с поставками энергоносителей в еврозоне по мере приближения зимы... Мы весьма осторожны в отношении евро», - добавил Аттрилл.

Доллар также был на переднем крае по отношению к другим основным валютам: фунт стерлингов упал до 1,21225 доллара, с потерями на этой неделе, что привело к месячному снижению на 3,8%, в то время как австралийский доллар боролся на уровне 0,6873 доллара.

Доллар также достиг нового 24-летнего пика в 137 иен накануне, поскольку разрыв между ястребиным ФРС и голубиным Банком Японии продолжает сильно давить на иену, которая в последний раз торговалась на уровне 136,57 иены.

Банк Японии может удерживать процентные ставки на низком уровне, потому что инфляция в Японии по-прежнему низка по мировым стандартам, хотя даже небольшой рост цен создает проблемы для центрального банка.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести другим валютам, был на уровне 105,19, что является двухнедельным максимумом.

Биткойн снова упал ниже символического уровня в 20 000 долларов из-за постоянных рыночных потрясений, а также пострадал от того, что Фонд ценных бумаг и бирж США отклонил предложение Grayscale, одного из крупнейших в мире управляющих цифровыми активами, разместить биржевой фонд биткойнов.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7776
  0,1375
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0569  0,06 0,18 35,7081  0,00 0,01
EUR 36,5629  0,05 0,13 37,4965  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес