Азиатские акции завершают квартал в мрачном настроении

Азиатские акции завершили квартал в мрачном настроении в четверг на фоне опасений, что лечение центральными банками инфляции в конечном итоге вызовет отвращение к мировой экономике, хотя оно оказывается подспорьем для доллара-убежища и государственных облигаций.

Политики в среду подтвердили свою приверженность контролю над инфляцией, какой бы болезненной она ни была, и данные по базовым ценам в США позже в ходе сессии только подчеркнут масштаб проблемы.

«Инфляция может быть липкой», - предупреждают аналитики ANZ. «Он расширяется от товаров к услугам, и рост заработной платы ускоряется».

«Даже при быстром повышении ставок потребуется время, чтобы напряженность на рынках труда ослабла, а это означает, что инфляция может оставаться высокой дольше».

Это говорит о том, что еще слишком рано выбирать пик для процентных ставок или дно для акций, даже несмотря на то, что рынки уже давно упали.

S&P 500 потерял почти 16% в этом квартале, что является худшим результатом с самого начала пандемии, в то время как Nasdaq потерял 21%.

Утром в четверг фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq упали на 0,3%, и пока мало признаков того, что в новом квартале появятся смелые охотники за скидками.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился еще на 0,4%, в результате чего его квартальные потери составили 10%.

Японский Nikkei упал на 0,8%, хотя его падение в этом квартале было относительно скромным - 4% благодаря слабой иене и упорной приверженности Банка Японии сверхлегкой политике.

Необходимость стимулирования была подчеркнута данными, показывающими, что промышленное производство Японии упало на 7,2% в мае, тогда как аналитики ожидали падения всего на 0,3%.

Китайские «голубые фишки» прибавили 0,6% благодаря опросу, показывающему заметный рост активности в сфере услуг.

Аналитики JPMorgan предвидят значительное восстановление в Китае в ближайшие месяцы и считают, что, учитывая столько плохих новостей, котирующихся на мировых рынках, позиционирование свидетельствует в пользу отскока.

«Дело не в том, что мы думаем, что мир и экономика в отличной форме, а просто в том, что средний инвестор ожидает экономической катастрофы, и если это не произойдет, классы рискованных активов могут восстановить большую часть своих потерь в первом полугодии», - они написал в заметке.