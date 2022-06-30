Три основных фондовых индекса США большую часть сессии 29 июня колебались между красным и зеленым цветом

S&P 500 завершил колебательную сессию в среду небольшим снижением, так как инвесторы приблизились к финишной черте мрачного месяца, мрачного квартала и худшего первого полугодия для эталонного индекса Уолл-стрит со времен первого президентского срока Ричарда Никсона.

Nasdaq присоединился к S&P 500, закрывшись номинально ниже, в то время как Dow показал скромный рост.

«Рынок изо всех сил пытается найти направление», - сказала Меган Хорнеман, главный инвестиционный директор Verdence Capital Advisors в Хант-Вэлли, штат Мэриленд. «У нас были разочаровывающие данные, и рынки ждут сезона отчетности, когда мы получим больше ясности» в отношении будущих доходов и экономического спада.

Лидеры рынка Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN) обеспечили потенциал роста, в то время как чувствительные к экономическому воздействию чипы, малые капиталы и транспортные средства отставали от более широкого рынка.

С концом месяца и вторым кварталом через день S&P 500 взял курс на самое большое процентное падение в первом полугодии с 1970 года.

Nasdaq был на пути к худшему результату в первом полугодии, в то время как Dow оказался на пути к самому большому процентному падению в январе-июне со времен финансового кризиса.

Все три индекса должны были показать свое второе квартальное снижение подряд. Последний раз это было в 2015 году.

«У нас есть центральный банк, которому пришлось перейти от многолетней политики легких денег к циклу ужесточения», - добавил Хорнеман. «Это ново для многих инвесторов».

«Мы наблюдаем переоценку того, что, как мы ожидаем, будет совсем другой средой процентных ставок в будущем».

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 82,32 пункта, или 0,27%, до 31 029,31 пункта, S&P 500 потерял 2,72 пункта, или 0,07%, до 3 818,83 пункта, а Nasdaq Composite упал на 3,65 пункта, или 0,03%, до 11 177,89 пункта.

Из 11 основных секторов S&P 500 пять потеряли позиции за день, при этом акции энергетических компаний понесли наибольший процент падения. Здравоохранение лидировало в выигрыше.

Доходность Benchmark Treasury выросла более чем на 1,606 процентных пункта в 2022 году, что является самым большим скачком в первом полугодии с 1984 года. Это объясняет, почему акции роста, чувствительные к процентным ставкам, упали более чем на 26% с начала года.

Чиновники Федеральной резервной системы в последние дни подтвердили свою решимость обуздать инфляцию, установив ожидания второго подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в июле, выразив при этом уверенность в том, что ужесточение денежно-кредитной политики не приведет экономику к рецессии.

Что касается экономических новостей, данные Министерства торговли США показали, что ВВП сократился немного больше, чем заявлялось ранее, за первые три месяца года. Потребительские расходы, на которые приходится около 70% экономики, внесли значительно меньший вклад, чем первоначально сообщалось.

Днем ранее мрачный отчет об уверенности потребителей показал, что ожидания потребителей упали до самого низкого уровня с марта 2013 года.

Сезон отчетности за второй квартал остается через несколько недель, и 130 компаний из S&P 500 сделали предварительные объявления. Согласно данным Refinitiv, из них 45 были положительными, а 77 - отрицательными, в результате чего соотношение «отрицательный/положительный» на 1,7 выше, чем в первом квартале, но ниже, чем год назад.

Что инвесторы будут слушать в этих сообщениях о прибылях и убытках?

«Давление на маржу - это большая проблема, ценовое давление, сокращение планов капиталовложений из-за замедления темпов роста и если они увидят какое-либо улучшение в цепочке поставок», - сказал Хорнеман.

Акции компании по производству упакованных продуктов питания General Mills Inc (NYSE:GIS) подскочили на 6,3% после того, как ее продажи превзошли прогнозы.

Акции Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ:BBBY) упали на 23,6% после того, как ритейлер объявил о смене главного исполнительного директора Марка Триттона в надежде переломить падение.

Бумаги компании Fedex Corp, занимающейся доставкой посылок, упали на 2,6% из-за разочаровывающего прогноза рентабельности ее наземного подразделения.

Количество падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 1,96 к 1; на Nasdaq соотношение 1,79 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 36 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 14 новых максимумов и 284 новых минимума.

Объем на биржах США составил 11,55 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,79 млрд за последние 20 торговых дней.