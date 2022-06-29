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В American Express оценили перспективы криптоплатежей
23:12 29.06.2022 |
Криптовалютные платежи станут реальностью в будущем, но в настоящее время они экономически неэффективны. Об этом в интервью Cointelegraph заявил директор по взаимодействию с госструктурами American Express в Южной Европе Гонсало Перес дель Арко.
По его словам, на данный момент криптоплатежи не актуальны по ряду причин, в том числе из-за высоких трансакционных издержек и неготовности мерчантов принимать цифровые активы.
Он отметил, что в компании заинтересованы в использовании криптовалют и работают в этом направлении.
«Потому что это правильное направление, которое конкуренты на рынке подхватывают», - добавил он.
Перес дель Арко сообщил, что American Express делает «большую ставку» на криптовалюты с инвестициями и разработкой нескольких сценариев использования через венчурное подразделение Amex Ventures.
В качестве примера он привел недавний запуск платформой Abra криптовалютной подарочной карты по программе Membership Rewards.
Представитель American Express уточнил, что решение компании пока не углубляться в криптоплатежи во многом связано с регулированием.
«Вознаграждения за членство - это что-то относительно простое в работе и низкий риск по сравнению с другими платежными операциями с использованием криптовалют», - подчеркнул он.
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