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Объем цифровых платежей в мире значительно увеличился на фоне пандемии - Всемирный банк
17:40 29.06.2022 |
Объем цифровых платежей в мире существенно вырос на фоне пандемии коронавирусной инфекции, спектра финансовых услуг существенно расширился.
На текущий момент две трети совершеннолетнего населения в мире осуществляют или получают цифровые платежи, свидетельствуют данные исследования Всемирного банка (Global Findex Database). Их доля в развивающихся экономиках выросла с 35% в 2014 году до 57% в 2021 году.
Более 40% представителей взрослого населения в странах с низким и средним уровнем дохода (без учета Китая) впервые совершили покупки с помощью цифровых платежей после начала пандемии, одна треть впервые оплатила таким образом счета за коммунальные услуги.
В Индии после начала пандемии впервые осуществили цифровые платежи более 80 млн совершеннолетних граждан, в Китае - более 100 млн.
В развитых странах сейчас 71% взрослого населения имеет счет в банке или другом финансовом институте. В 2017 году этот показатель составлял 63%, в 2011 - 42%.
"Цифровая революция ускорила рост доступа к финансовым услугам и их использование по всему миру, изменив способы осуществления и получения платежей, заимствования и накопления", - сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
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