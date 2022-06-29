Объем цифровых платежей в мире значительно увеличился на фоне пандемии - Всемирный банк

Объем цифровых платежей в мире существенно вырос на фоне пандемии коронавирусной инфекции, спектра финансовых услуг существенно расширился.

На текущий момент две трети совершеннолетнего населения в мире осуществляют или получают цифровые платежи, свидетельствуют данные исследования Всемирного банка (Global Findex Database). Их доля в развивающихся экономиках выросла с 35% в 2014 году до 57% в 2021 году.

Более 40% представителей взрослого населения в странах с низким и средним уровнем дохода (без учета Китая) впервые совершили покупки с помощью цифровых платежей после начала пандемии, одна треть впервые оплатила таким образом счета за коммунальные услуги.

В Индии после начала пандемии впервые осуществили цифровые платежи более 80 млн совершеннолетних граждан, в Китае - более 100 млн.

В развитых странах сейчас 71% взрослого населения имеет счет в банке или другом финансовом институте. В 2017 году этот показатель составлял 63%, в 2011 - 42%.

"Цифровая революция ускорила рост доступа к финансовым услугам и их использование по всему миру, изменив способы осуществления и получения платежей, заимствования и накопления", - сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

